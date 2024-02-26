Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Biaya Buka Blokir STNK Mobil? Ini Perkiraannya

Redaksi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:13 WIB
Berapa Biaya Buka Blokir STNK Mobil? Ini Perkiraannya
Cara buka blokir stnk. (Foto Ilustrasi)
A
A
A

JAKARTA - Jika mengalami pembokiran STNK apa yang harus dilakukan? Banyak sebab mengapa STNK Anda bisa terblokir. Apalagi saat ini pemberlakuan tilang elektronik (E-tilang) telah menyebabkan banyak kendaraan, terutama mobil, terkena blokir STNK karena tidak mampu membayar denda tilang.

Hal ini mengakibatkan pemilik kendaraan tidak dapat membayar pajak kendaraan mereka jika STNK terblokir. Selain itu beberapa penyebab umum blokir STNK mobil termasuk pelanggaran lalu lintas, transaksi jual beli mobil bekas tanpa perubahan kepemilikan resmi, dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan yang signifikan.

Lantas bagaimana cara buka blokir STNK dan berapa biayanya? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (26/2/2024). Untuk membuka blokir STNK mobil, pemilik kendaraan harus memenuhi beberapa syarat dan membayar sejumlah biaya.

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Besarannya sebesar 1% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang berbeda-beda di setiap daerah. Di DKI Jakarta, BBN-KB diatur sebesar 1% dari NJKB, yang bisa diperiksa di situs resmi Dinas Pajak dan Retribusi Daerah (DPRD) Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/52/3067960/stnk-EXfK_large.jpg
Cara Cek STNK Kena Blokir Atau Tidak Lewat Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/53/3045712/stnk-boSe_large.jpg
Cara Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama, Ini Syarat dan Langkahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/53/3045158/stnk-Ytgd_large.jpg
Syarat, Cara dan Biaya Pajak Motor 5 Tahunan serta Ganti Plat Nomor 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/52/3035154/perpanjang_stnk_online-IGv2_large.jpg
Cara Perpanjang STNK secara Online, Bisa dari Rumah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/52/2976700/berapa-biaya-balik-nama-bpkb-dan-stnk-AUUE1gYHmE.jpg
Berapa Biaya Balik Nama BPKB dan STNK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/52/2976699/berapa-biaya-balik-nama-bpkb-dan-stnk-jethemGAJw.jpg
Berapa Biaya Balik Nama BPKB dan STNK?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement