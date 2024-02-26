Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata ini alasan Kenapa Tidak Boleh Cas Powerbank di Bus?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |19:36 WIB
Ternyata ini alasan Kenapa Tidak Boleh Cas Powerbank di Bus?
Penumpang dilarang cas powerbank di dalam bus. (Foto Ilustrasi: HSN)
A
A
A

JAKARTA - Jika sering berpergian mengguanakan bus, pasti sering mendengar bahwa tidak boleh mengsii daya powerbank di Bus. Memang saat ini kebutuhan akan handphone dan gadget sangat tergantung dengan pengisian daya melaLui colokan Listrik.

Namun apabila sedang berpergian pasti tidak selalu menemukan colokan Listrik yang tersedia, dan terkadang jika Anda menemukan colokan, maka Anda juga akan mengisi daya untuk powerbank.Lantas mengapa di bus tidak boleh mengisi powerbank?

Berikut penjelasannya seperti dilansir dari berbagai sumber, Senin (26/2/2024).

Salah satunya dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang menyatakan pengisian powerbank di dalam bus sekarang dilarang. Alasannya karena sistem kelistrikan di dalam bus memiliki arus terbatas dan tidak dapat menopang pengisian peralatan elektronik berdaya besar, seperti powerbank.

KNKT menjelaskan bahwa penggunaan stop kontak rumahan pada bus sangat berisiko. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya arcing atau short circuit, yang berpotensi menyebabkan kebakaran. KNKT, yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Perhubungan, merekomendasikan penggunaan USB Port pada bus hanya untuk mengisi daya handphone.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
handphone Gadget Powerbank PO Bus Bus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183439/po_sinar_jaya-dh4P_large.jpeg
Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, Digitalisasi Bus di Indonesia Baru 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156519/bus-gFnu_large.jpg
Ini Perbedaan Bus AKAP, AKDP, dan AJDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/52/3124945/bus-E7Jl_large.jpg
Kenapa Bus Tak Matikan Mesin saat di Rest Area?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/52/3121759/rosalia_indah-X49P_large.jpg
Jelang Mudik Lebaran, PO Rosalia Indah Luncurkan 2 Bus Tingkat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/52/3111354/bus-xenv_large.jpg
Kode Rahasia Sopir Bus untuk Menangani Copet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069786/bus-Aa1D_large.jpg
5 Sosok Sopir Bus Legenda di Indonesia, Ada yang Dijuluki Tempel 5 Cm
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement