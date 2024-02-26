Ternyata ini alasan Kenapa Tidak Boleh Cas Powerbank di Bus?

JAKARTA - Jika sering berpergian mengguanakan bus, pasti sering mendengar bahwa tidak boleh mengsii daya powerbank di Bus. Memang saat ini kebutuhan akan handphone dan gadget sangat tergantung dengan pengisian daya melaLui colokan Listrik.

Namun apabila sedang berpergian pasti tidak selalu menemukan colokan Listrik yang tersedia, dan terkadang jika Anda menemukan colokan, maka Anda juga akan mengisi daya untuk powerbank.Lantas mengapa di bus tidak boleh mengisi powerbank?

Berikut penjelasannya seperti dilansir dari berbagai sumber, Senin (26/2/2024).

Salah satunya dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang menyatakan pengisian powerbank di dalam bus sekarang dilarang. Alasannya karena sistem kelistrikan di dalam bus memiliki arus terbatas dan tidak dapat menopang pengisian peralatan elektronik berdaya besar, seperti powerbank.

KNKT menjelaskan bahwa penggunaan stop kontak rumahan pada bus sangat berisiko. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya arcing atau short circuit, yang berpotensi menyebabkan kebakaran. KNKT, yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Perhubungan, merekomendasikan penggunaan USB Port pada bus hanya untuk mengisi daya handphone.