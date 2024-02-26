Buat AHY dan SBY Kepincut, Ini Spesifikasi Bus Spesial Big Benz Commander

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan ke garasi karoseri Adiputro, di Malang, Jawa Timur dengan ditemani ayahnya Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam kunjungan tersebut, pasangan ayah dan anak itu kepincut mobil bergaya militer Big Benz Commander yang merupakan salah satu produk spesial dari Adiputro.

“Salah satu bus yang menarik perhatian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Commander. Bus buatan karoseri Adiputro yang dimodifikasi khusus,” tulis keterangan Adiputro dalam video yang diunggah di kanal YouTube Adi Putro Official.

Secara tampilan, mini bus ini memang terlihat garang dengan kelir hitam doff pada seluruh permukaan bodi. Terdapat banyak lampu pada bagian depan, di mana headlamp terdapat dua buah berbentuk bulat, dua buah foglamp, dan lampu bantu penerangan sebanyak 4 buah.

Lalu, terdapat lampu pada atap kabin sopir yang memanjang. Diyakini itu merupakan lampu strobo apabila dilihat dari model lampu LED yang terpasang horizontal. Tapi, pada bagian samping hanya terdapat lampu penanda sebanyak 3 buah pada masing-masing sisi.

Dalam video yang diunggah kanal YouTube Adi Putro Official, Jetbus3+ Big Benz Commander memiliki dimensi ukuran panjang 9 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi sekitar 3,4 meter, dengan bemper depan berbahan plat.