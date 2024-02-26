Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Buat AHY dan SBY Kepincut, Ini Spesifikasi Bus Spesial Big Benz Commander

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |14:03 WIB
Buat AHY dan SBY Kepincut, Ini Spesifikasi Bus Spesial Big Benz Commander
Bus Big Benz Commander. (Foto: YouTube/Adi Putro Official)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan ke garasi karoseri Adiputro, di Malang, Jawa Timur dengan ditemani ayahnya Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam kunjungan tersebut, pasangan ayah dan anak itu kepincut mobil bergaya militer Big Benz Commander yang merupakan salah satu produk spesial dari Adiputro.

“Salah satu bus yang menarik perhatian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Commander. Bus buatan karoseri Adiputro yang dimodifikasi khusus,” tulis keterangan Adiputro dalam video yang diunggah di kanal YouTube Adi Putro Official.

Secara tampilan, mini bus ini memang terlihat garang dengan kelir hitam doff pada seluruh permukaan bodi. Terdapat banyak lampu pada bagian depan, di mana headlamp terdapat dua buah berbentuk bulat, dua buah foglamp, dan lampu bantu penerangan sebanyak 4 buah.

Lalu, terdapat lampu pada atap kabin sopir yang memanjang. Diyakini itu merupakan lampu strobo apabila dilihat dari model lampu LED yang terpasang horizontal. Tapi, pada bagian samping hanya terdapat lampu penanda sebanyak 3 buah pada masing-masing sisi.

Dalam video yang diunggah kanal YouTube Adi Putro Official, Jetbus3+ Big Benz Commander memiliki dimensi ukuran panjang 9 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi sekitar 3,4 meter, dengan bemper depan berbahan plat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185063//menteri_koordinator_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono-gkHo_large.jpg
Menko AHY Raih Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, Penghargaan Tertinggi NTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183507//ramp_check_bus-eufX_large.png
Jelang Nataru, Kemenhub Mulai Lakukan Ramp Check di Pool Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183439//po_sinar_jaya-dh4P_large.jpeg
Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, Digitalisasi Bus di Indonesia Baru 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749//pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099//sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922//viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement