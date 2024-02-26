Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Po Bus yang Paling Terkenal di Madura

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |08:19 WIB
5 Po Bus yang Paling Terkenal di Madura
Ilustrasi po bus yang paling terkenal (Foto: Okezone)
INILAH 5 po bus yang paling terkenal di Madura. Apalagi moda transportasi umum antar kota antar provinsi (AKAP) seperti bus belakangan ini mengalami peningkatan kualitas menjadi lebih modern seiring berjalannya waktu.

Untuk itu ada 5 po bus yang paling terkenal di Madura:

1. PO bus Lorena

Perusahaan bus ini membuka rute perjalanan antar kota antar provinsi (AKAP) Jakarta-Madura dengan tujuan fokus pada strategi persaingan.

Sebab daerah tersebut sangat strategis untuk dijadikan rute bisnis karena minim transportasi yang potensial seperti kereta api dan pesawat. Oleh karena itu, perusahaan bus satu ini merajai pasar wilayah Madura sebagai mode transportasi umum premium antar kota antar provinsi.

2. PO Haryanto

Ada sekitar 20 kapal feri PO Haryanto yang mengangkut masyarakat dari Jabodetabek ke Madurai. Namun pada saat mudik, pesanan ini memberikan tambahan kuota untuk memberikan tambahan transportasi.

Perusahaan bus yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah ini menjadi otoritas di jalur Jakarta – Madura setelah dibuka rutenya pada tahun 2009.

Halaman:
1 2
      
