Cheat Tamat The Warriors PS2

JAKARTA – Cheat The Warriors merupakan sebuah fitur tambahan buat kamu yang ingin memainkan game ini lebih mudah. The Warriors merupakan game beat ‘em up di 2005 yang didasarkan dari film 1979 dengan judul yang sama. Bermain The Warriors di PS2 atau PSP sepertinya bakal kurang rasanya kalau tidak menggunakan cheat. Gim ini rupanya digarap oleh Rockstar Games yang terkenal dengan gim-gim fenomenalnya, salah satunya Grand Theft Auto: San Andreas.

Sama seperti kebanyakan gim-gim Rockstar Games lainnya, di dalam game The Warriors juga tersedia berbagai jenis cheat atau kode yang bisa dicoba.

Cheat The Warriors Gameplay

Game Langsung Tamat 100%: L1, Select, Kotak, Bawah, L2, Kanan

Langsung Menyelesaikan Misi yang Ada: Bawah, Kotak, X, Select, R1, Kiri

Mendapatkan 200 Uang, 3 Flash Bang, dan Kaleng: R1, R2, L1, X, Bawah, L1

Mendapat Senjata Pemukul Bisbol: Kotak, R2, Bawah, Bawah, L1, L1

Mendapat Senjata Golok: L1, X, R1, R1, Select, R2

Mendapat Senjata Pipa: R2, Bulat, Select, Atas, L1, Kanan

Upgrade Gelandangan: Bulat, Bulat, Bawah, R2, L2, Bulat