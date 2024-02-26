Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat God Of War 2 PS2

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |19:01 WIB
Cheat God Of War 2 PS2
JAKARTA - God of War 2 adalah permainan aksi-petualangan yang dikembangkan oleh Santa Monica Studio dan dirilis oleh Sony Computer Entertainment. Permainan ini melanjutkan kisah Kratos, sang dewa perang, yang bertekad untuk membalas dendam kepada Zeus dan dewa-dewa Olimpus lainnya. Dengan gameplay yang menggugah dan cerita yang mendebarkan, God of War 2 berhasil memikat hati jutaan penggemar di seluruh dunia.

Berbeda dengan seri game lain, seri God of War khususnya God of War 2 tak memiliki banyak cheat karena semuanya diserahkan pada kemampuan player masing-masing. Kemungkinan besar SIE Santa Monica juga menggunakan program khusus untuk mematikan cheatnya.

Meskipun demikian, kami berhasil menemukan apa saja cheat yang bisa digunakan secara manual melalui main menu atau menu pause.

Cheat God of War 2 PS 2

HD Mode: L1, L2, L3, O, kotak, tekan kombinasi tombol tersebut sebelum tulisan Sony Computer Entertainment Presents .

Mengaktifkan flicker di game: L3, L1, L1, L1, L2, R1, X, R2, Segitiga, R2, Segitiga di Main Menu

Buka Kostum, Level Kesulitan, Harta Karun: L3, R2, L2, R2, R1, L2, R1, L1, R2, Segitiga, R2, Segitiga di Main Menu

