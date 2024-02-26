Siap Siap Pokemon GO Hadirkan Pengalaman Berpetualang

JAKARTA - Pokemen GO masih memiliki banyak penggemar di dunia, termasuk Indonesia. Berusia lebih dari satu dekade sejak menjadi salah satu game paling digunakan pada 2016, Pokemen GO berusaha menjaga puluhan penggemar fanatik mereka di Tanah Air.

Game seluler yang dikembangkan oleh Niantic ini terus berkembang dengan konten baru, acara, dan banyak lagi setiap bulannya. Seperti rencana Pokémon GO akan segera menggelar Pikachu's Indonesia Journey yang merupakan acara bertema Pokémon terbesar di Indonesia pada 2-3 Maret 2024 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali.

Istimewanya dalam event tersebut Pikachu akan menggunakan kostum batik yang merupakan karya desainer lokal Indonesia. "Pikachu berkemeja batik akan muncul di alam liar di Bali, memulai debut pada 2 Maret 2024 dan terus muncul selama setahun," kata Refael Siregar Head of Emerging Markets APAC Niantic beberapa waktu lalu.

Niantic memang sedang berusaha membangkitkan kembali gairah para pelatih (panggilan untuk pemain Pokemen GO) melalui gelaran event dan kerjasama dengan banyak pihak. Seperti kerjasama dengan transportasi online sampai maskapai penerbangan nasional Garuda

BACA JUGA: Playstation VR2 Bakal Bisa Dipakai untuk Game PC

Untuk transportasi online, Pikachu menggandeng Grab. Alasannya ingin memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. "Ini merupakan langkah nyata kami untuk memperluas jangkauan bagi para Pelatih Pokémon GO di seluruh Indonesia,” tambah Refael. Sedangkan bersama Garuda kerjasama diilakukan melalui pengoperasian livery tematik Pikachu Jet GA-1 yang diaplikasikan pada pesawat Boeing 737-800 NG.

Program ini mendapat dukungna dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/KaBaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. "Upaya ini merupakan langkah inovatif untuk mengembangkan sektor pariwisata Indonesia dengan cara menarik wisatawan nusantara dan regional, khususnya para penggemar Pokemon," kata Sandiaga dikutip dari situs resmi Kemenparekraf (22/2/2024).

(Maruf El Rumi)