Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Siap Siap Pokemon GO Hadirkan Pengalaman Berpetualang

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |18:51 WIB
Siap Siap Pokemon GO Hadirkan Pengalaman Berpetualang
Pikachu berbatik akan menyambangi Bali mulai 2 Maret mendatang. (Foto: Pikachu)
A
A
A

JAKARTA - Pokemen GO masih memiliki banyak penggemar di dunia, termasuk Indonesia. Berusia lebih dari satu dekade sejak menjadi salah satu game paling digunakan pada 2016, Pokemen GO berusaha menjaga puluhan penggemar fanatik mereka di Tanah Air.

Game seluler yang dikembangkan oleh Niantic ini terus berkembang dengan konten baru, acara, dan banyak lagi setiap bulannya. Seperti rencana Pokémon GO akan segera menggelar Pikachu's Indonesia Journey yang merupakan acara bertema Pokémon terbesar di Indonesia pada 2-3 Maret 2024 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali.

Istimewanya dalam event tersebut Pikachu akan menggunakan kostum batik yang merupakan karya desainer lokal Indonesia. "Pikachu berkemeja batik akan muncul di alam liar di Bali, memulai debut pada 2 Maret 2024 dan terus muncul selama setahun," kata Refael Siregar Head of Emerging Markets APAC Niantic beberapa waktu lalu.

Niantic memang sedang berusaha membangkitkan kembali gairah para pelatih (panggilan untuk pemain Pokemen GO) melalui gelaran event dan kerjasama dengan banyak pihak. Seperti kerjasama dengan transportasi online sampai maskapai penerbangan nasional Garuda

Untuk transportasi online, Pikachu menggandeng Grab. Alasannya ingin memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. "Ini merupakan langkah nyata kami untuk memperluas jangkauan bagi para Pelatih Pokémon GO di seluruh Indonesia,” tambah Refael. Sedangkan bersama Garuda kerjasama diilakukan melalui pengoperasian livery tematik Pikachu Jet GA-1 yang diaplikasikan pada pesawat Boeing 737-800 NG.

Program ini mendapat dukungna dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/KaBaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. "Upaya ini merupakan langkah inovatif untuk mengembangkan sektor pariwisata Indonesia dengan cara menarik wisatawan nusantara dan regional, khususnya para penggemar Pokemon," kata Sandiaga dikutip dari situs resmi Kemenparekraf (22/2/2024).

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/326/3107560/bus_simulator_indonesia-5yUQ_large.jpg
Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105332/refa_ardhi-8Vde_large.jpg
Refa Ardhi Ungkap Penawaran Menarik di Misteri Shop Bulan Juni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105330/refa_ardhi-fPo5_large.jpg
Makhluk Misterius dan Perang Listrik di Full Episode Skib Toilet: Tonton Bersama Refa Ardhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105325/refa_ardhi-lz3Z_large.jpg
Basoka dan Robot TP Man: Petualangan Seru Bersama Refa Ardhi di Episode 68
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105265/refa_ardhi-WYIv_large.jpg
Tantangan Seru: Refa Ardhi Buktikan Diri dengan 10 Kill Epic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105256/refa_ardhi_bagikan_tips_main_game_offline-k2ZI_large.jpg
Refa Ardhi Bagi Tips: Unduh Game Offline dan Dapatkan Item Langka
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement