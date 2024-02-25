Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

2 Komputer Desktop Pertama di Dunia Ditemukan Saat Beres-Beres Rumah, Ini Penampakannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |20:00 WIB
2 Komputer Desktop Pertama di Dunia Ditemukan Saat Beres-Beres Rumah, Ini Penampakannya
Komputer Desktop Q1 ditemukan saat pengosongan rumah di Inggris. (Foto: Just Clear)
JAKARTA – Just Clear, sebuah perusahaan pengosongan rumah di Inggris baru-baru ini menemukan dua komputer desktop pertama di dunia. Penemuan ini penting karena nyatanya desktop antik ini merupakan sangat langka.

Diluncurkan dengan prosesor Intel 8008 pada Desember 1972, model Q1 diproduksi oleh Q1 Corporation di Amerika Serikat (AS). Dengan desain yang menyerupai mesin tik dan layar plasma oranye neon, Q1 menandai tonggak penting - yang kini sering dilupakan - dalam sejarah komputasi.

Penemuan sepasang komputer kuno ini dilakukan saat pembersihan rumah rutin. Awalnya tidak menyadari pentingnya mesin tersebut, perusahaan menyisihkan mesin tersebut untuk penelitian lebih lanjut.

Setelah beberapa pencarian di internet hanya menghasilkan sedikit informasi, pendiri Just Clear, Brendan O'Shea, berkonsultasi dengan seorang ahli.

“Tim kami menemukan segala macam benda saat membersihkan rumah setiap hari, beberapa di antaranya memiliki makna sejarah. Namun saya tidak pernah membayangkan kami akan menemukan sesuatu yang begitu penting dalam bidang teknologi dan sejarah komputasi,” kata Brendan sebagaimana dilansir TechRadar.

"Saya diberitahu bahwa model-model ini sangat langka, jadi menemukan sepasang dari mereka adalah hal yang sangat menarik. Komputer-komputer tersebut terkubur di bawah timbunan kotak-kotak dan pada awalnya kami hanya mengira itu adalah dua bagian bagus dari sejarah komputasi tahun 70an yang mungkin akan kami hapus datanya jika tidak cocok untuk digunakan kembali dan dikirim ke aliran limbah elektronik kami.

Halaman:
1 2
      
