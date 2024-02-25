Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gara-Gara Skandal, Google Hentikan Sementara Pengembangan Penghasil Gambar AI Gemini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |10:45 WIB
Gara-Gara Skandal, Google Hentikan Sementara Pengembangan Penghasil Gambar AI Gemini
A
A
A

GOOGLE menghentikan sementara tools AI-nya menyusul skandal ketidakakuratan terkait penggambaran historis yang menimbulkan reaksi keras dari publik. Ini menjadi hambatan terbaru dalam upaya perusahaan milik Alphabet untuk mengejar pesaingnya OpenAI dan Microsoft.

Google mulai menawarkan pembuatan gambar melalui model Gemini AI awal bulan ini, namun selama beberapa hari terakhir beberapa pengguna di media sosial telah menandai bahwa model tersebut mengembalikan gambar historis yang terkadang tidak akurat. Awal pekan ini, Geimin AI menghasilkan gambar Viking, ksatria, tokoh-tokoh pendiri Amerika Serikat (AS), dan bahkan tentara Nazi dengan orang-orang dari ras berbeda.

Program kecerdasan buatan belajar dari informasi yang tersedia, dan para peneliti telah memperingatkan bahwa AI cenderung menciptakan kembali rasisme, seksisme, dan bias lain dari penciptanya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam kasus ini, Google mungkin telah melakukan koreksi berlebihan dalam upayanya mengatasi diskriminasi, karena beberapa pengguna memberikan perintah demi perintah dalam upaya yang gagal untuk membuat AI membuat gambar orang kulit putih.

“Kami menyadari bahwa Gemini menawarkan ketidakakuratan dalam beberapa penggambaran pembuatan gambar historis,” kata Google pada Rabu, (21/2/2024).

Sejak peluncuran ChatGPT OpenAI pada November 2022, Google telah berlomba untuk memproduksi perangkat lunak AI yang menyaingi apa yang telah diperkenalkan oleh perusahaan yang didukung Microsoft.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement