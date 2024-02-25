Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segera Rilis, Intip Spesifikasi dan Fitur Unggulan Yamaha Aerox 160

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |21:57 WIB
Segera Rilis, Intip Spesifikasi dan Fitur Unggulan Yamaha Aerox 160
Yamaha Aerox 160. (Foto: dok olx.co.id)
A
A
A

JAKARTA - Yamaha Aerox menjadi salah satu sepeda motor yang banyak digemari anak muda. Desain sporty dengan performa mesin yang menawan acap kali menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk memiliki motor ini.

Sejak rilis pertama kali pada 1997 untuk pasar Eropa, Yamaha pun terus melakukan pembaruan untuk skuter matic andalannya. Salah satunya dengan merilis Yamaha Aerox 160 yang merupakan versi upgrade dari sebelumnya.

Yamaha Aerox 160 pun menjadi seri baru untuk generasi kelimanya. Dengan desain dan performa mesin yang lebih baik, Aerox 160 dipercaya mampu menjadi pesaing berat untuk beberapa skuter matic lain di kelasnya.

Spesifikasi Desain dan Mesin Yamaha Aerox 160

Ada sejumlah perbedaan menarik yang diusung Yamaha pada skuter matic 160cc ini. Berikut ulasan mengenai desain dan performa mesinnya:

1. Desain Yamaha Aerox 160

Tampilan dan desain menjadi pembeda utama yang cukup nampak pada motor terbaru Aerox ini. Pasalnya, Yamaha memberikan sentuhan yang modern guna menyelaraskan antara desain dengan performa mesin yang dimilikinya.

Misalnya saja, sentuhan garis tegas yang meruncing di bagian depan membuat tampilan motor ini jadi terlihat begitu gahar. Selain itu, dek bawahnya juga memiliki permukaan yang rata jika dibanding Aerox 155 yang mempunyai sekat di bagian bawahnya.

      
