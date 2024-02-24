Render Vivo X Fold 3 Bocor, HP Lipat Bisa Jadi Mac

JAKARTA - Render gambar untuk handphone (HP) layar lipat Vivo X Fold 3 telah beredar di internet. Bocoran menunjukkan bagaimana perangkat tersebut bisa diubah menjadi Mac berkat beberapa fitur baru.

Sebagaimana dihimpun dari Wccftech, Sabtu (24/2/2024), gambar terbaru memperlihatkan Vivo X Fold 3 nantinya dapat mengontrol, mengkloning, dan mengoperasikan perangkat Mac dengan lancar.

Gambar-gambar tersebut dibagikan tidak lain oleh Ice Universe, yang mana bisa dilihat HP lipat Vivo X Fold punya desain standar. Namun, memiliki seluruh antarmuka Mac di dalamnya.

Laporan tersebut menunjukkan, Vivo X Fold 3 akan merevolusi konektivitas antara seluler dan desktop dengan menawarkan integrasi tanpa batas antara hp dan komputer Mac.

Ini akan dilakukan melalui fitur unik yang belum pernah terlihat sebelumnya di HP Vivo, dan dengan bantuan fitur ini, pengguna akan dapat mengubah perangkat lipat menjadi Mac hanya dalam beberapa detik.

Dengan fitur ini, pengguna Vivo X Fold 3 akan dapat mengkloning, mengontrol, dan mengoperasikan seluruh fungsi Mac secara nirkabel. Perubahan terbesar yang akan ditawarkan adalah akan menghadirkan ekosistem Apple ke perangkat non-Apple.