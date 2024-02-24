Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Pasang Action Cam di Helm

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |16:08 WIB
Cara Pasang Action Cam di Helm
Cara pasang action cam di helm. (tangkapan layar Youbtube)
A
A
A

JAKARTA - Cara pasang action cam di helm sangat menarik untuk disimak. Pasalnya saat ini banyak orang yang tertarik membeli perangkat tersebut, tapi masih bingung bagaimana cara memasangnya.

Diketahui, cara pasang action cam di helm bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Lantas bagaimana caranya? Berikut langkahnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (24/2/2024):

- Pertama-tama, siapkan paket action cam mulai dari mic, mounting atau dudukan, dan tentunya unit action cam itu sendiri

- Untuk mounting action cam, periksa kembali jangan sampai part-partnya ada yang tertinggal seperti J-Hook Mounting, Curved atau Flat Mounting dan Screw

- Perlu diketahui, Curved mounting sendiri digunakan pada permukaan melengkung, dan Flat pada permukaan rata, sesuaikan dengan kebutuhan

- Jika sudah lengkap, pertama-tama bersihkan terlebih dahulu helm, terutama pada bagian yang akan dipasang mounting cam agar tidak ada kotoran yang mengurangi daya rekat

- Selanjutnya pasang perekat Curved atau Flat Mounting pada posisi yang diinginkan

- Setelah itu tempatkan Curved atau Flat mounting pada perekat yang telah dipasang sebelumnya

- Tekan mounting agar tidak mudah terlepas dan pastikan mounting sudah benar-benar kuat

- Selanjutnya tinggal memasangkan J-Hook pada mounting yang telah tertempel pada helm dan pasangkan juga action cam-nya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Action Cam Helm
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/53/2879941/3-jenis-penguncian-helm-yang-umum-digunakan-mana-paling-aman-uI8eVwGXON.JPG
3 Jenis Penguncian Helm yang Umum Digunakan, Mana Paling Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/25/87/2693900/5-pertimbangan-memilih-helm-jangan-asal-bagus-zKROTEVa20.jpg
5 Pertimbangan Memilih Helm, Jangan Asal Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/06/87/2606308/simak-5-cara-merawat-helm-agar-tetap-nyaman-dan-wangi-selama-dipakai-1BUTxSqJug.jpg
Simak! 5 Cara Merawat Helm agar Tetap Nyaman dan Wangi Selama Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/05/52/2589719/tips-pilih-helm-sesuai-ukuran-kepala-biar-nyaman-dipakai-siYTzZQRrB.jpg
Tips Pilih Helm Sesuai Ukuran Kepala, Biar Nyaman Dipakai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/07/53/2574664/deretan-helm-motor-terkeren-di-dunia-sudah-punya-belum-RhXQKkM4CV.JPG
Deretan Helm Motor Terkeren di Dunia, Sudah Punya Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/26/53/2461501/jangan-pakai-helm-tanpa-visor-saat-naik-motor-ini-4-bahayanya-sL6VjJvxEU.jpg
Jangan Pakai Helm Tanpa Visor saat Naik Motor, Ini 4 Bahayanya!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement