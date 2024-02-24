Cara Pasang Action Cam di Helm

JAKARTA - Cara pasang action cam di helm sangat menarik untuk disimak. Pasalnya saat ini banyak orang yang tertarik membeli perangkat tersebut, tapi masih bingung bagaimana cara memasangnya.

Diketahui, cara pasang action cam di helm bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Lantas bagaimana caranya? Berikut langkahnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (24/2/2024):

- Pertama-tama, siapkan paket action cam mulai dari mic, mounting atau dudukan, dan tentunya unit action cam itu sendiri

- Untuk mounting action cam, periksa kembali jangan sampai part-partnya ada yang tertinggal seperti J-Hook Mounting, Curved atau Flat Mounting dan Screw

- Perlu diketahui, Curved mounting sendiri digunakan pada permukaan melengkung, dan Flat pada permukaan rata, sesuaikan dengan kebutuhan

- Jika sudah lengkap, pertama-tama bersihkan terlebih dahulu helm, terutama pada bagian yang akan dipasang mounting cam agar tidak ada kotoran yang mengurangi daya rekat

- Selanjutnya pasang perekat Curved atau Flat Mounting pada posisi yang diinginkan

- Setelah itu tempatkan Curved atau Flat mounting pada perekat yang telah dipasang sebelumnya

- Tekan mounting agar tidak mudah terlepas dan pastikan mounting sudah benar-benar kuat

- Selanjutnya tinggal memasangkan J-Hook pada mounting yang telah tertempel pada helm dan pasangkan juga action cam-nya