Dibawa dari Bandung, Kendaraan Amfibi Raksasa Mejeng di IIMS 2024

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, menampilkan kendaraan amfibi milik TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang menjadi daya tarik bagi pengunjung.

Mobil yang dinamakan Ponton yang bisa berubah menjadi jembatan dan feri itu milik Satuan Yon-Zipur 9 Langlang Buana TNI Angkatan Darat (AD). Kendaraan ini merupakan buatan Jerman yang diproduksi dan dikirim ke Indonesia pada 2019 lalu.

Dani Agus Wahyudi selaku tentara dari Satuan Yon Zipur 9 Langlang Buana menjelaskan kendaraan ini merupakan salah satu dari 18 unit yang dimiliki TNI AD. Unit yang mejeng di IIMS 2024 dibawa langsung dari Bandung melalui jalur darat.

“Ini dari Bandung, Satuan Yon-Zipur 9 Langlang Buana. Kita setir sendiri selama kurang lebih tiga jam. Pakai patwal biar lebih aman,” kata Dani saat ditemui MNC Portal Indonesia di arena IIMS 2024.

Dani mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan berarti saat membawa Ponton ke IIMS 2024. Hanya saja, kendaraan amfibi tersebut mengusung setir kiri, yang membuatnya sedikit kesulitan.

“Kalau kesulitan sih Ponton ini setir kiri, nah masyarakat Indonesia kan setir nya di kanan. Jadi ya harus ada penyesuaian lagi. Sebenarnya kesulitan itu lebih saat kita keluar tol ya, itu kan karena lebih banyak kendaraan lain,” ujarnya.

Namun, dani mengungkapkan bukan kali ini saja membawa Ponton keluar dari sarangnya di Kota Bandung. Sebelumnya, kendaraan tersebut juga sudah dibawa ke Palembang untuk melakukan latihan bersama.