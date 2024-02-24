Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dibawa dari Bandung, Kendaraan Amfibi Raksasa Mejeng di IIMS 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:17 WIB
Dibawa dari Bandung, Kendaraan Amfibi Raksasa Mejeng di IIMS 2024
Ponton TNI mejeng di IIMS 2024. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, menampilkan kendaraan amfibi milik TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang menjadi daya tarik bagi pengunjung.

Mobil yang dinamakan Ponton yang bisa berubah menjadi jembatan dan feri itu milik Satuan Yon-Zipur 9 Langlang Buana TNI Angkatan Darat (AD). Kendaraan ini merupakan buatan Jerman yang diproduksi dan dikirim ke Indonesia pada 2019 lalu.

Dani Agus Wahyudi selaku tentara dari Satuan Yon Zipur 9 Langlang Buana menjelaskan kendaraan ini merupakan salah satu dari 18 unit yang dimiliki TNI AD. Unit yang mejeng di IIMS 2024 dibawa langsung dari Bandung melalui jalur darat.

“Ini dari Bandung, Satuan Yon-Zipur 9 Langlang Buana. Kita setir sendiri selama kurang lebih tiga jam. Pakai patwal biar lebih aman,” kata Dani saat ditemui MNC Portal Indonesia di arena IIMS 2024.

Dani mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan berarti saat membawa Ponton ke IIMS 2024. Hanya saja, kendaraan amfibi tersebut mengusung setir kiri, yang membuatnya sedikit kesulitan.

“Kalau kesulitan sih Ponton ini setir kiri, nah masyarakat Indonesia kan setir nya di kanan. Jadi ya harus ada penyesuaian lagi. Sebenarnya kesulitan itu lebih saat kita keluar tol ya, itu kan karena lebih banyak kendaraan lain,” ujarnya.

Namun, dani mengungkapkan bukan kali ini saja membawa Ponton keluar dari sarangnya di Kota Bandung. Sebelumnya, kendaraan tersebut juga sudah dibawa ke Palembang untuk melakukan latihan bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement