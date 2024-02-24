7 Mobil Matic Murah di Bawah Rp50 Jutaan

7 daftar mobil matic murah harga di bawah Rp50 juta. (Ilustrasi/PT SIS)

JAKARTA - Mencari mobil matic bekas yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memberikan kenyamanan serta performa yang baik menjadi prioritas.

Mobil matic dengan harga di kisaran 50 jutaan adalah opsi menarik bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan yang nyaman digunakan saat berkendara di kota.

Dilansir dari bebrbagai sumber, Sabtu (24/2/2024), berikut beberapa rekomendasi mobil matic dengan harga Rp50 jutaan yang masih bagus dan berkualitas.

1. Kia Picanto

Mobil Kia Picanto, meskipun telah berhenti diproduksi, tetap menarik dengan desain futuristiknya. Generasi pertama Picanto (2007-2010) dapat ditemukan dengan harga di bawah Rp50 juta. Mesin matic dan tampilannya yang unik membuat Picanto menjadi pilihan menarik.

2. Toyota New Corolla

Toyota New Corolla menawarkan desain klasik yang menjadi pilihan bagi yang menginginkan mobil bekas dengan karakter vintage. Corolla generasi kedelapan, terutama yang keluaran awal tahun 2000-an, dapat ditemukan dengan harga di bawah Rp50 juta.

3. Suzuki Baleno

Suzuki Baleno masih diproduksi hingga saat ini dan menawarkan pilihan modern dengan budget terbatas yaitu Rp50 jutaan. Mobil ini sangat cocok karena tidak menguras dompet Anda.

4. Daihatsu Ayla

Daihatsu Ayla hadir sebagai mobil terbaru dalam daftar ini dan menawarkan solusi LCGC yang terjangkau. Varian bekas Ayla matic keluaran tahun 2013 dapat ditemukan dengan harga di bawah Rp50 juta.