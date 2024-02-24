Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kendaraan Listrik Terus Berkembang, Infrastruktur Harus Diperkuat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |12:03 WIB
Kendaraan Listrik Terus Berkembang, Infrastruktur Harus Diperkuat
Kendaraan listrik terus berkembang, infrastruktur harus diperkuat. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Ini dilakukan untuk menekan emisi yang membuat polusi udara semakin memburuk serta menekan anggaran subsidi BBM yang kian membengkak.

Namun, hal ini tak sejalan dengan infrastruktur yang disiapkan pemerintah sehingga masyarakat masih enggan beralih. Padahal, ini menjadi faktor terpenting agar pengguna kendaraan listrik semakin mudah dalam beraktivitas.

Hal ini diakui mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Ia juga pengguna kendaraan listrik. Ia memiliki Hyundai Ioniq 5. Menurutnya, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur jika ingin era peralihan dipercepat.

“Setidaknya penjualan bagus, desain bagus, mudah-mudahan menginspirasi industri otomotif dalam negeri. Kendaraan listrik juga sekarang makin bagus, sehingga sekarang yang diperlukan adalah infrastruktur,” kata Ganjar saat berkunjung ke pameran IIMS 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

“Sehingga orang mau menggunakan mobil listrik. Saya juga seorang yang menggunakan mobil listrik tapi tidak setiap hari saya pakai,” sambungnya.

Sebagai pengguna kendaraan listrik, Ganjar meminta infrastruktur seperti SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) harus diperbanyak. Menurutnya, ini akan mempermudah dan mengantisipasi mengularnya antrean.

“Banyak kendalanya, ya infrastrukturnya harus disiapin. Bukan kita siap apa enggak? Tapi lihat siapa yang maksa, kasih fasilitas harusnya. Charger disediakan, kalau mau cepat ya harus dipaksa tapi sediakan juga fasilitas,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/52/3133671/mobil_listrik-AkaP_large.jpg
Terungkap, Ini Alasan Konsorsium Baterai LG Batal Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/52/3087887/mobil_listrik-IzW5_large.jpg
Membumikan Kendaraan Listrik hingga Desa, Begini Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/52/3005653/ratusan-kendaraan-listrik-bakal-kawal-tamu-vvip-world-water-forum-di-bali-Y8AE8HsUSe.jpeg
Ratusan Kendaraan Listrik Bakal Kawal Tamu VVIP World Water Forum di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/52/3004263/jokowi-sebut-ri-bisa-produksi-1-6-juta-motor-listrik-baru-tercapai-100-ribu-7OBvJxn93A.jpg
Jokowi Sebut RI Bisa Produksi 1,6 Juta Motor Listrik, Baru Tercapai 100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/52/3004096/jokowi-ungkap-pabrik-baterai-beroperasi-bulan-depan-harapkan-ekosistem-kendaraan-listrik-segera-terbentuk-liukgyxh9g.jpg
Jokowi Ungkap Pabrik Baterai Beroperasi Bulan Depan, Harapkan Ekosistem Kendaraan Listrik Segera Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/53/2990210/kembangkan-ekosistem-kendaraan-listrik-pemerintah-dorong-umkm-2hHc6YzDgo.jpg
Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Dorong UMKM
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement