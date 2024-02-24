Segini Pajak Mobil Chevrolet Trailblazer di Indonesia

SEGINI pajak mobil Chevrolet Trailblazer di Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemilik kendaraan. Chevrolet Trailblazer generasi kedua ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2012 dengan model pre-facelift.

Lalu mobil ini mendapat facelift dengan beberapa penyegaran pada tahun 2017. Dalam pembelian, kendaraan ini masih sangat banyak peminatnya. Tapi pemilik harus menghitung berapa pajak yang harus dikeluarkan tiap tahunnya.

Ternyata segini pajak mobil Chevrolet Trailblazer di Indonesia mencapai Rp7-10 juta. Selain itu, mobil ini memberikan kesan yang gagah untuk para pengemudinya. Tampil gagah dengan bodinya yang besar.

Pada bagian depan, mobil ini memiliki dua lubang grill yang terdapat logo Chevrolet berwarna emas pada bagian tengah yang memberikan kesan eksklusif.

Lampu pada mobil ini juga sudah dilengkapi dengan headlamp multireflektor yang menggunakan teknologi LED.

Mobil ini juga memiliki kenyamanan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Menggunakan suspensi double wishbone pada bagian depan dan five-link-coil spring pada bagian belakang memberikan kenyamanan ekstra saat melewati jalan yang tidak rata.