HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Memilih TWS Berkualitas, Pastikan Bergaransi Resmi

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |21:14 WIB
JAKARTA - Memilih TWS berkualitas ternyata bukan perkara mudah. Sebab, banyak sekali TWS yang saat ini dijual dengan harga terjangkau. Bahkan ada yang dijual di kisaran harga Rp100 ribuan.

TWS belakangan jadi pilihan favorit masyarakat karena ukuran dan kepraktisannya. TWS merupakan kependekan dari True Wireless Stereo (TWS), teknologi nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik atau menerima panggilan telepon tanpa adanya kabel.

Meski banyak sekali TWS murah beredar di pasaran, kamu jangan sampai terkecoh. Pastikan membeli TWS berkualitas yang dapat menghasilkan audio terbaik. Berikut beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika hendak membeli TWS.

Memilih TWS Berkualitas 

1. Pastikan Kapasitas Baterai Besar 

Saat hendak membeli, pastikan TWS tersebut punya kapasitas baterai yang tahan lama. Tujuannya agar kalian tidak perlu mengisi daya baterai secara berulang. Beberapa brand ada yang menawarkan hingga pemakaian selama 20 jam. Nah, dengan dukungan baterai yang tahan lama, kalian bisa mendengarkan musik dengan jangka waktu yang lama.

2. Pastikan Memiliki versi Bluetooth Terbaru 

Saat memilih TWS pastikan bluetooth yang tersedia sudah versi terbaru, yakni bluetooth 5.0. TWS yang dibekali bluetooth 5.0 akan tetap stabil menangkap jaringan walaupun jangkauan frekuensi yang jauh. Dengan begitu aktivitas mendengarkan musik akan jadi lebih mudah.

