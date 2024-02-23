Cara Memperbaiki Layar HP Mati Tapi Mesin Hidup Baterai Tanam

JAKARTA - Ponsel yang hanya memunculkan layar hitam dapat disebabkan oleh beberapa alasan, mulai dari masalah perangkat lunak, kerusakan perangkat keras, atau masalah pada layar.

Terjadi error pada saat memakai barang elektronik mungkin hal yang biasa. Produk elektronik akan mengalami error jika di gunakan secara sembrono dan tidak hati-hati. Hal itu juga bisa terjadi pada Hp atau smartphone.

Berikut beberapa langkah yang bisa Anda ikuti:

1. Periksa Koneksi Layar

Langkah pertama, coba periksa apakah ada kerusakan pada koneksi antara layar dan motherboard. Hal ini bisa terjadi karena kabel fleksibel yang menghubungkan keduanya longgar atau putus.

Untuk mengeceknya:

- Matikan HP Anda (tekan dan tahan tombol power selama beberapa detik)

- Lepaskan casing HP dengan hati-hati (cari tahu cara membuka casing HP Anda di internet)

- Cari kabel fleksibel yang menghubungkan layar dan motherboard

- Pastikan kabel terpasang dengan benar dan tidak ada kerusakan

- Jika kabel longgar, coba pasang kembali dengan hati-hati

- Jika kabel putus, Anda perlu menggantinya dengan yang baru

2. Lakukan Restart Paksa

Jika langkah pertama tidak berhasil, coba lakukan restart paksa. Restart paksa dapat membantu mengatasi masalah software yang menyebabkan layar HP mati.

Cara melakukan restart paksa:

- Tekan dan tahan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan selama beberapa detik

- Tahan tombol hingga HP Anda restart