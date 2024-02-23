6 HP Terjangkau Dengan Harga di Bawah Rp2 Juta

JAKARTA - Di zaman di mana ponsel pintar telah menjadi kebutuhan esensial bagi banyak orang, menemukan ponsel dengan harga yang bersahabat namun tetap berkualitas adalah suatu keharusan. Untungnya, pasar ponsel pintar telah menyediakan beragam opsi dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah 7 pilihan ponsel yang dapat Anda pertimbangkan dengan harga di bawah 2 juta rupiah:

1. POCO C65

POCO C65 dibekali dua opsi memori, salah satunya adalah RAM 8 GB dengan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Bahkan RAM-nya masih bisa diekspansi hingga 16 GB. Dari segi performa, POCO C65 dipersenjatai prosesor Mediatek Helio G85. Layarnya sendiri berukuran 6,74 inci dengan refresh rate sampai dengan 90Hz.

Mengusung spek di atas, POCO C65 dijual di pasaran dengan harga mulai Rp1,4 jutaan.

2. Vivo Y36

Vivo Y36 memiliki kapasitas RAM 8 GB yang bisa di-extend hingga 16 GB. Besar RAM ini dilengkapi juga dengan kapasitas ruang penyimpanan sebesar 256 GB yang masih bisa ditambah degan MicroSD. HP dengan layar seluas 6,64 inci ini memiliki resolusi Full HD+, serta mendukung refresh rate sampai 90Hz.

Vivo Y36 dipasarkan dengan harga Rp1,8 jutaan.

3. TECNO Spark 10

TECNO Spark 10 dibekali kapasitas RAM sebesar 8 GB dan memori internal 128 GB. Spesifikasi memori ini sangat mumpuni untuk harganya yang tidak sampai 2 juta rupiah. Dengan harga Rp1,5 jutaan, TECNO Spark 10 termasuk ponsel yang murah dengan spek yang dimiliki.