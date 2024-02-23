Odysseus Jadi Pesawat Ruang Angkasa Swasta Pertama yang Mendarat di Bulan

Odysseus menjadi pesawat ruang angkasa swasta pertama yang mendarat di Bulan. (NASA)

JAKARTA - Pesawat pendarat Odysseus berhasil mencetak rekor baru sebagai pesawat ruang angkasa swasta pertama yang mendarat di Bulan. Odysseus mendarat pada pukul 17.23 CT pada Kamis (22/2/2024) di dekat kawah Malapert A sekitar 186 mil dari kutub selatan bulan.

Pesawat pendarat berjuluk Odie atau IM-1 ini juga menjadi pesawat luar angkasa buatan AS pertama yang mendarat di bulan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun. Ia menyentuh permukaan Bulan, meski sebelumnya mengalami sedikit masalah.

Diketahui, Odysseus dikembangkan Intuitive Machines yang berbasis di Houston. Odysseus mengalami beberapa masalah navigasi sebelum melakukan pendaratan lunak dan mengalami kendala komunikasi sekitar 10 menit kemudian setelah menyelesaikan misinya.

Insinyur di pusat kendali Nova Intuitive Machines tidak langsung menerima sinyal dari Odie ketika ia mendarat. Sinyal samar akhirnya datang melalui antena komunikasi di Inggris yang berfungsi sebagai konfirmasi bahwa pendarat berhasil mendarat.