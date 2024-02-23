Link dan Cara Main Game What Cake R U, Tes Kepribadian Lucu dan Seru

JAKARTA - Link dan cara main game What Cake R U menawarkan permainan menarik untuk melihat kepribadian. Pada dasarnya ini bukanlah game secara harfiah, namun merupakan tes kepribadian yang memperlihatkan hasil yang berhubungan dengan pekerjaan.

Tes kepribadian ini dibuat perusahaan yang berbasis di Taiwan bernama CakeResume. CakeResume merupakan platform pencarian kerja global, termasuk Indonesia. Platform ini dirancang untuk membantu para pencari kerja dalam membuat resume yang menarik dan profesional dengan mudah.

Selain itu, CakeResume juga menyediakan berbagai macam tes kepribadian agar pengguna dapat memperdalam pengetahuan soal dirinya dan mengetahui pekerjaan apa yang cocok untuknya. Salah satu tes kepribadian yang baru-baru ini ramai di sosial media adalah ‘What Cake R U?’.

Tes ini dirancang untuk memberikan hiburan sambil memberikan wawasan tentang kepribadian pengguna. Pengguna akan diberikan beberapa pertanyaan selama berada dalam skenario imajinatif di “Desa Berburu Pekerjaan”.