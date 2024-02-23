5 Cara Mengetahui Nomor WhatsApp Kita Disimpan atau Tidak

JAKARTA - Lima cara ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah nomor WhatsApp kita disimpan atau tidak. Simak hingga akhir agar mengerti bagaimana langkah-langkahnya.

WhatsApp merupakan aplikasi pengiriman pesan teks, suara, hingga video yang penggunanya banyak berasal dari Indonesia. WhatsApp banyak digunakan karena penggunaannya yang mudah dan tampilannya yang ramah di mata. Sehingga cocok untuk semua kalangan pengguna ponsel.

Untuk berteman pada aplikasi WhatsApp, pengguna harus saling menyimpan nomor. Setelah itu WhatsApp akan mendeteksi nomor tersebut jika sudah memiliki akun WhatsApp. Dan kontak akan terhubung secara otomatis.

Namun terkadang kita penasaran apakah nomor WhatsApp kita benar-benar disimpan atau tidak. Anda dapat mengetahuinya dengan banyak cara. Beberapa di antaranya akan dijelaskan pada artikel ini.

Untuk menjawab rasa penasaran Anda, berikut adalah lima cara mengetahui nomor WhatsApp kita disimpan atau tidak.

Melihat dari Foto Profil

Akun WhatsApp yang disimpan akan menampilkan foto profil pengguna. Cara ini bisa untuk mengetahui apakah nomor kita disimpan atau tidak oleh orang yang dituju.

Namun pada WhatsApp, terdapat setelan yang bisa mengatur siapa saja yang dapat melihat foto profil kita. Ada opsi untuk semua orang, hanya kontak, dan tidak siapapun. Sehingga cara ini kurang bisa memastikan apakah nomor disimpan atau tidak.