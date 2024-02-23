Indonesia Diyakini Bakal Jadi Basis Otomotif ASEAN

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, selalu memiliki daya tarik untuk masyarakat menghadirinya. Sejumlah tokoh penting di Indonesia pun datang ke pameran tahunan itu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjadi salah satu yang menyambangi pameran IIMS 2024. Ia hadir ke IIMS 2024 karena senang dengan dunia otomotif. Ia pun ingin melihat perkembangan kendaraan terbaru pada awal 2024 ini.

Saat mengelilingi area pameran pada Kamis (22/2/2024), Ganjar melihat ada banyak teknologi baru yang pamerkan masing-masing brand. Ini membuatnya yakin Indonesia mampu menjadi basis otomotif di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara.

“Sekarang (masuk era) transformasi teknologi, dan disiapkan kawasan industrinya, marketnya kan juga bagus. Kalau transfer teknologinya berjalan dengan market yang gede begini, kita pasti bisa jemput bola,” kata Ganjar.

Keyakinan tersebut berasal dari banyaknya produsen yang meramaikan industri otomotif di Indonesia. Menurutnya, hal ini menjadi bukti Indonesia memiliki pasar yang sangat besar dan penting bagi sejumlah produsen mobil.

“Pasti itu akan mendorong industri mobil dalam negeri juga tumbuh, ada pengalaman Hyundai, Kia, dan Chery. Dulu kan (jumlah pabrikan) sedikit, sekarang jumlahnya sudah sebanyak ini,” ujarnya.

Namun, Ganjar juga mengungkap tantangan yang harus diantisipasi pemerintah dalam realisasi target ini. Itu adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan ilmu pengetahuan.