HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Unik Honda Sosialisasikan Kendaraan Listrik, Ajak Masyarakat Keliling Jakarta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |21:05 WIB
Cara Unik Honda Sosialisasikan Kendaraan Listrik, Ajak Masyarakat Keliling Jakarta
Cara unik Honda sosialisasikan kendaraan listrik ke masyarakat. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) berusaha menyosialisasikan kendaraan listrik kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan Jakarta Good Guide (JGG) yang peduli pada lingkungan hidup.

JGG merupakan sekelompok pemandu wisata yang memiliki lisensi dari Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. JGG telah memulai kegiatan tur berjalan kaki (walking tour) sejak 2014 secara rutin setiap hari. Selain di Jakarta, kegiatan serupa diadakan di kota besar lainnya seperti Yogyakarta, Bandung, Palembang, dan Medan.

Kolaborasi antara Honda dengan Jakarta Good Guide (JGG) melalui rangkaian aktivitas Honda e:Technology City Tour. Kegiatan ini mengajak publik berkeliling Kota Jakarta menggunakan produk-produk Honda e:Technology.

Honda e:Technology City Tour mengangkat tema “Past Meet The Future”. Konsep Past diwakili tempat-tempat bersejarah dalam tur ini. Sementara konsep Future diwakili teknologi ramah lingkungan yang ditawarkan Honda e:Technology.

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, yakin aktivitas ini sangat efektif dalam menyosialisasikan kendaraan listrik. Terlebih, kegiatan ini mengincar kaum milenial dan gen Z.

"Kami juga berharap acara ini dapat menjadi sarana yang baik untuk memperkenalkan elektrifikasi Honda, terutama karena ditujukan bagi anak-anak muda yang akan menjadi pengguna dari teknologi ini di masa depan," kata Billy di arena IIMS 2024, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

