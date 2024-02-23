Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Porsche Macan?

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:20 WIB
Berapa Pajak Porsche Macan?
Porsche Macan (Instagram/@elitemotorid)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harga pajak Porsche Macan? Bagi Anda yang ingin membeli mobil mewah, penting sekali mengetahui detail harga pajak sebelum membeli mobil mewah ini.

Sebagai produsen mobil sport Jerman yang terkenal dengan kualitas dan performa mesinnya, Porsche memperkenalkan Porsche Macan, sebuah supercar dengan mesin bertenaga.

Sports car ini hadir dengan desain coupe yang khas, mencerminkan warisan Porsche dalam dunia otomotif.

Harga pajak untuk Porsche Macan dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan kebijakan pajak setempat.

Dilansir dari berbagai sumber, JUmat (23/2/2024), berikut harga pajak Porsche Macan.

• NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor): Rp 970.000.000

Halaman:
1 2
      
