Bus Arion Milik Siapa? Ternyata Ini Sosoknya

MENGUPAS bus Arion milik siapa? Ternyata ini sosoknya yang banyak orang belum ketahui. Apalagi usia bus Arion sudah empat puluh tahun lebih berdiri di Indonesia. Selama itu pula berbagai tantangan dihadapi perusahaan bus wisata yang berbasis di Jakarta Timur ini.

Lantas bus Arion milik siapa? Ternyata ini sosoknya yang tercatat dalam sejarah perusahaan tersebut. Didirikan tahun 1962 oleh Mangaradja H. Hutagalung, Arion pernah menjadi operator bus kota hingga tahun 1979.

Tahun 1982 Arion kembali merintis bisnis transportasi bus yang sempat ditinggalkan. Bisnis transportasi inilah, yang membuat grup usaha Arion berkembang.

Dengan berbekal ketekunan, keuletan, hemat serta disiplin yang tinggi, dan mau belajar dari keberhasilan orang lain, telah membuka cakrawala serta pikirannya untuk mengembangkan usaha awal, kesektor usaha jasa transportasi.

Tahun 1962 Pemerintah DKI-Jakarta memberikan kepercayaan kepada Mangaradja Haolanan Hutagalung untuk mengelola bus kota dengan merk kendaraan “IKARUS” dalam rangka turut mensukseskan Asean Games IV di Jakarta. Perusahaan ini diberi nama CV. Kawan & Co yang dipimpin langsung oleh Mangaradja Haolanan Hutagalung, hingga tahun 1968.

Meningkatnya program pemerintah di semua sektor, kebutuhan masyarakat Jakarta akan angkutan penumpang umum, tidak mungkin lagi seluruhnya dapat ditangani oleh Perum PPD (BUMN). Pemda DKI-Jakarta, akhirnya memberi kepercayaan lagi kepada Mangaradja Haolanan Hutagalung, untuk mengelola angkutan bus kota, maka berdirilah PT. ARION PARAMITA pada tanggal 10 Maret 1969.