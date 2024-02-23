Pengembang Game Capcom Sambangi Kantor Angela Tanoesoedibjo, Bahas Kerjasama

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo kedatangan tamu spesial pada Jumat (23/2/2024). Tamu tersebut adalah Capcom, pengembang game raksasa asal Jepang yang melahirkan game legendaris dan paling laris Resident Evil.

Dalam sebuah postingan di Instagram, Angela mengatakan, Capcom hadir setelah dirinya menyelesaikan road show ke Jepang. Ia juga menyebut Capcom tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam sejumlah hal.

"Setelah road show ke Jepang terakhir untuk mendorong penguatan ekosistem game Indonesia. Kali ini kedatangan Capcom, salah satu gaming company terbesar di Jepang, di kantor Kemenparekraf," tulis Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

"Mereka tertarik utk membuat IP bersama dan juga utk mendukung pengembangan SDM dalam negeri dgn mentorship," ungkapnya.

Diketahui, Capcom merupakan pengembang dan pembuat beberapa perangkat lunak permainan video yang bermarkas di Osaka, Jepang. Capcom telah menciptakan game sejak tahun 1984 dengan game pertama yang ditelurkan berjudul Vulgus.