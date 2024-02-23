Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pengembang Game Capcom Sambangi Kantor Angela Tanoesoedibjo, Bahas Kerjasama

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |22:50 WIB
Pengembang Game Capcom Sambangi Kantor Angela Tanoesoedibjo, Bahas Kerjasama
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo saat menerima kunjungan perwakilan pengembang game Capcom. (Instagram Angela Tanoesoedibjo)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo kedatangan tamu spesial pada Jumat (23/2/2024). Tamu tersebut adalah Capcom, pengembang game raksasa asal Jepang yang melahirkan game legendaris dan paling laris Resident Evil.

Dalam sebuah postingan di Instagram, Angela mengatakan, Capcom hadir setelah dirinya menyelesaikan road show ke Jepang. Ia juga menyebut Capcom tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam sejumlah hal.

"Setelah road show ke Jepang terakhir untuk mendorong penguatan ekosistem game Indonesia. Kali ini kedatangan Capcom, salah satu gaming company terbesar di Jepang, di kantor Kemenparekraf," tulis Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

"Mereka tertarik utk membuat IP bersama dan juga utk mendukung pengembangan SDM dalam negeri dgn mentorship," ungkapnya.

Diketahui, Capcom merupakan pengembang dan pembuat beberapa perangkat lunak permainan video yang bermarkas di Osaka, Jepang. Capcom telah menciptakan game sejak tahun 1984 dengan game pertama yang ditelurkan berjudul Vulgus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049224/wamenparekraf_angela_tanoesoedibjo-Poiu_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Terima Bintang Jasa Utama, Pakar: Dia Berkontribusi Penting dalam Pembangunan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/22/56/2583793/wamenparekraf-perempuan-dan-digitalisasi-faktor-penting-dalam-pembangunan-bangsa-wTkhnF2Xah.jpg
Wamenparekraf: Perempuan dan Digitalisasi Faktor Penting dalam Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/25/207/2121651/angela-tanoesoedibjo-jadi-trending-topik-di-twitter-ini-komentar-netizen-zj4E1WkWN5.jpg
Angela Tanoesoedibjo Jadi Trending Topik di Twitter, Ini Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/25/207/2121600/jadi-wakil-menteri-angela-tanoesodibjo-lulusan-universitas-teknologi-sidney-V3KKdanval.jpg
Jadi Wakil Menteri, Angela Tanoesodibjo Lulusan Universitas Teknologi Sidney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678//hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186069//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-81KR_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Nilai Literasi Digital Jadi Kunci Lawan Hoaks
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement