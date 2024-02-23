JAKARTA - Cheat GTA Bintang 6 merupakan kode khusus yang digunakan meningkatkan level buronan karakter Anda menjadi maksimal, yaitu bintang 6. Pada level ini, Anda akan diburu seluruh pasukan keamanan di kota, termasuk SWAT, FBI, dan bahkan tentara.
Dengan menggunakan cheat GTA San Andreas PS2 bintang 6 maka hal yang terjadi ialah player harus bersiap-siap akan dikejar para polisi yang membawa tank dan juga semua kendaraan kelas berat yang biasa dipakai untuk mengejar penjahat kelas kakap.
Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (23/02/2024), berikut kumpulan cheat GTA PS2 Bintang 6 terlengkap biar lebih seru.
Daftar Cheat Gta Ps2 Bintang 6 Lengkap
Bintang 6: Lingkaran, Kanan, Lingkaran, Kanan, Kiri, Kotak, X Bawah
Kunci Bintang 6: Lingkaran, Kanan, Lingkaran, Kanan, Kiri, Kotak, Segitiga, Atas
Tambah Bintang: R1, R1, Lingkaran, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri
Kurangi Bintang: R1, R1, Lingkaran, R2, Atas, Bawah, Atas, Bawah, Atas, Bawah
Senjata: R1, R2, L1, R2, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas