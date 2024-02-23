Persija Esports Resmi Ikuti MDL Season 9, Targetkan Papan Atas

JAKARTA - Persija eSports mengumumkan mengikuti kompetisi Mobile Legends Development Liga Indonesia (MDL ID) Season 9 yang bakal dimulai pada 2 Maret 2024. Persija eSports ditargetkan dapat bersaing di papan atas dalam kompetisi ini.

Pada MDL season 9 ini, Persija eSports menunjuk Kris Lionheart sebagai pelatih kepala MLBB. Sementara 6 pemain yang memperkuat tim ini adalah Bernard Ditya W Widjanarko, Daffa Dwitama Siregar, Nabeel Dewangga Widi Widad, Dimas Bayu Pratama, Marshall King Sitepu dan Windy Risa Maghfira Siregar.

CEO Persija Esports, Harlin E. Rahardjo berharap tim MDL ini dapat bersaing di papan atas dan memberikan prestasi-prestasi lainnya untuk tim Persija Esports yang sebelumnya juga telah berhasil meraih sejumlah prestasi positif. Salah satunya gelar juara pada divisi gaming lainnya.

Sebelumnya, Persija Esports telah memiliki dua divisi gaming yaitu Valorant dan PUBM Mobile yang berhasil menjadi juara di PMPL ID Fall 2023 serta melaju ke fase PUBG Mobile Global Championship 2023 di Turki.

Selain mengikuti kompetisi MDL Season 9, Persija Esports meluncurkan community tournament bertajuk Persija Esports Championship 2024.

"Persija Esports Championship merupakan salah satu gebrakan Persija Esports untuk menjadi wadah bagi para talenta muda Esports yang ingin mewujudkan mimpi mereka menjadi pro-player serta atlet Esports," kata Harlin, dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).