HOME OTOTEKNO TECHNO

Hadirkan Wireless Router Baru, Smartfren Berharap Tingkatkan Penetrasi Internet Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |21:08 WIB
Hadirkan Wireless Router Baru, Smartfren Berharap Tingkatkan Penetrasi Internet Indonesia
Foto: Smartfren.
A
A
A

JAKARTA Smartfren menghadirkan wireless router Smartfren Home RE11 sebagai produk terbarunya, yang dapat memberikan pengalaman internet rumah yang mudah, berkuota besar, dan hemat. Selain memiliki jangkauann Wi-Fi yang lebih kuat dibandingkan dengan modem portabel, produk ini juga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan internet kabel.

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, Smartfren Home RE11 diharapkan menjadi jagoan baru yang mampu meningkatkan penetrasi internet dan digitalisasi di Indonesia.

“Selaras dengan semangat Panca Garda, yaitu Garda Persatuan dan Garda Pertumbuhan, produk Smartfren Home RE11 kami rancang sebagai produk yang mempermudah masyarakat mendapatkan sinyal dan jadi konektivitas terbaik untuk keluarga maupun untuk mendukung kegiatan usaha,” kata Chief Marketing Officer Smartfren Sukaca Purwokardjono.

Smartfren Home RE11 bisa didapatkan di berbagai outlet dan galeri Smartfren seharga Rp499.000. Router ini sangat mudah digunakan karena pelanggan bisa memasang dan memindahkannya sendiri, tanpa bantuan teknisi.

Begitu dinyalakan, pelanggan bisa langsung merasakan kelebihannya. Smartfren Home bisa terhubung ke maksimal 32 perangkat genggam secara bersamaan. Selain itu sinyal yang dipancarkan juga lebih kuat dengan adanya dua antena dengan jangkauan pancaran sekira 40 meter.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Wireless Router SmartFren
