HOME OTOTEKNO TECHNO

HUAWEI Perkenalkan TWS Flagship HUAWEI FreeBuds Pro 3, Hadirkan Suara dan Fitur Canggih Berkualitas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |19:21 WIB
HUAWEI Perkenalkan TWS Flagship HUAWEI FreeBuds Pro 3, Hadirkan Suara dan Fitur Canggih Berkualitas
HUAWEI FreeBuds Pro 3. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA Huawei merilis perangkat True Wireless Stereo (TWS) flagship terbarunya, HUAWEI FreeBuds Pro 3 di Indonesia. TWS ini menggabungkan kualitas suara berkelas dan desain premium, menetapkan standar baru dalam pengalaman mendengarkan audio yang memuaskan.

Dengan fitur Active Noise Cancellation (ANC) terbaik di kelasnya dan Dual-Speaker Premium Sound, HUAWEI FreeBuds Pro 3 menghadirkan pengalaman audio yang imersif dan berkualitas tinggi, cocok untuk berbagai skenario penggunaan. Selain itu, TWS ini juga dilengkapi teknologi Pure Voice 2.0, yang dapat meminimalisir suara bising dari sekitar secara optimal saat sedang melakukan panggilan.

Tidak hanya itu, HUAWEI FreeBuds Pro 3 juga memiliki sejumlah fitur andalan lainnya seperti teknologi mutakhir Ultra-Hearing Dual Drivers, yang memberikan kontrol presisi yang mampu menurunkan frekuensi rendah (low frequency) hingga 14Hz, dan frekuensi tinggi (high frequency) mencapai hingga 48kHz, sehingga menghadirkan pengalaman audio yang kaya akan bass dan detail suara yang memukau.

Selain itu HUAWEI FreeBuds Pro 3 juga menggabungkan susunan magnet Halbach terbaru dalam pengaturan driver ganda, yang mampu menghasilkan treble audio yang sangat jernih dan suara vokal serta musik latar memiliki lapisan yang jelas.

TWS ini juga dilengkapi dengan fitur ANC 3.0 yang mampu meredam suara bising secara real time saat mendengarkan musik. ANC 3.0 ini hadir dengan beberapa mode yaitu Cozy, General, Ultra, dan yang terbaru adalah Dynamic Mode, yang secara otomatis menyesuaikan peredaman suara bising berdasarkan situasi sekitar, saluran telinga, dan postur pemakaian pengguna secara real-time.

      
