HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Download Sound TikTok Buat Jadi Nada Dering WA

Hana Mufidah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |20:06 WIB
Cara Download Sound TikTok Buat Jadi Nada Dering WA
A
A
A

JAKARTA - Cara download sound TikTok buat jadi nada dering WA ternyata bisa dilakukan dengan langkah-langkah pada artikel ini. TikTok sebagai salah satu aplikasi populer memiliki banyak sekali sound yang menarik dengan segala jenis genre instrumennya.

Banyak sound dan musik yang telah terintegrasi dalam aplikasi asal Tiongkok ini. Ada pula sound-sound buatan langsung dari konten kreator TikTok. Bahkan sound TikTok ini akan jadi lebih asyik jika digunakan sebagai nada dering pada WhatsApp.

Berikut ini Okezone Techno berikan cara untuk download sound TikTok buat jadi nada dering di WA.

1. Buka aplikasi TikTok dan salin link dari video yang ingin soundnya di jadikan nada dering

2. Buka situs SSSTIK dengan URL https://ssstik.io/id/download-tiktok-mp3. Situs ini merupakan situs populer yang dapat mendownload lagu TikTok menjadi MP3

3. Tempel link video TikTok pada kolom pencari situs

4. Unduh video menjadi format MP3

5. Sound yang telah terunduh akan tersimpan pada file Download pada perangkat

6. Selanjutnya buka aplikasi WhatsApp pada ponsel

7. Klik ikon titik tiga pada sudut kanan atas

8. Pilih Settings/Setelan > Notification/Notifikasi

9. Pastikan opsi Conversation tones aktif. Jika belum, geser tombol hingga berubah menjadi hijau

10. Pilih bagian notifikasi yang ingin diubah nada deringnya mulai dari Messages/Pesan, Group/Grup, atau Calls/Panggilan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
