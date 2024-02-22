5 Cara Kirim Chat Kosong di WhatsApp

JAKARTA - WhatsApp telah menjadi salah satu platform komunikasi paling populer di seluruh dunia. Dengan lebih dari miliaran pengguna aktif setiap bulannya, aplikasi ini menjadi sarana utama bagi banyak orang untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien. Namun, meskipun banyak yang sudah terbiasa dengan fitur-fitur dasar WhatsApp, masih ada trik tersembunyi yang belum banyak diketahui pengguna. Salah satunya adalah cara mengirim pesan kosong.

Mengirim pesan kosong di WhatsApp bisa jadi bermanfaat dalam beberapa situasi, entah itu untuk tujuan lucu, mengekspresikan ketidaksetujuan, atau bahkan untuk mempertahankan privasi Anda. Berikut adalah 5 cara untuk melakukan hal tersebut:

1. Pakai Kode Khusus Seperti Tanda Kurung

- Salin Kode Teks Kosong: Pertama, salin atau copy kode teks kosong berikut. Anda hanya perlu menyalin bagian kata kosongnya saja, tanpa perlu menyalin tanda kurung (‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎).

- Buka WhatsApp: Selanjutnya, buka aplikasi WhatsApp Messenger di ponsel Anda, atau gunakan WhatsApp Web jika Anda ingin mengakses dari perangkat lain seperti komputer atau laptop. Anda juga dapat menggunakan WhatsApp Desktop jika telah menginstalnya.

- Pilih Kontak: Setelah masuk ke dalam aplikasi WhatsApp, pilih kontak atau grup yang ingin Anda kirimkan pesan kosong.