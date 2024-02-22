Telkomsel Dorong Akselerasi Transformasi Digital dengan Telkomsel Enterprise Solution Day 2024

JAKARTA - Telkomsel kembali hadir dalam acara tahunan Solution Day 2024 yang selalu ditunggu untuk memberi berbagai solusi dalam bermacam bidang bisnis yang bermitra dengan Telkomsel pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta. Dengan membawa tema ‘Lead the Moment, Accelerate Business Growth’, acara ini hadir tidak hanya untuk bisnis perusahaan semata, namun juga untuk menjalin hubungan dengan pelanggan korporat dan membawa kolaborasi.

Pada acara yang dihadiri oleh berbagai perusahaan yang bergerak dalam industri digital, Telkomsel menegaskan komitmennya menjadi digital telco service provider terbaik di regional yang hingga saat ini terus konsisten memberikan solusi inovatif terdepan dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor.

Tahun 2024 menjadi ajang transformasi digital yang pesat. Tentunya hal ini memengaruhi dengan nyata akselerasi digital dan pertumbuhan bisnis di sektor ekonomi digital. Ini juga merupakan salah satu langkah pebisnis untuk mewujudkan misi Indonesia Digital 2045. Bersamaan dengan itu, Telkomsel memiliki visi untuk mewujudkan ekosistem digital Indonesia yang lebih sehat.

Begitu pula yang dijelaskan oleh Direktur Utama Telkomsel, Nugroho dalam sambutannya bahwa ini sesuai dengan visi misi baru Telkomsel. Berperan sebagai leader telco service provider yang dapat memberdayakan kehidupan hari ini dan esok untuk menjadi lebih baik. Selain itu Telkomsel juga berambisi menjadi andalan untuk setiap individu, rumah, dan bisnis.