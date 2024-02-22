Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Nonton Video Viral Gratis Tanpa VPN dan Sensor di Yandex Browser 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |08:14 WIB
Link Nonton Video Viral Gratis Tanpa VPN dan Sensor di Yandex Browser 2024
Ilustrasi link nonton video viral (Foto:Freepik)
A
A
A

INI link nonton video viral gratis tanpa VPN dan sensor di Yandex Browser 2024 tanpa hambatan.

Yandex merupakan mesin pencari buatan Rusia yang menjadi salah satu pesaing dari google. Apalagi, kemampuannya untuk bisa membuka berbagai situs yang terblokir.

Dengan kemampuan itu, Yandex Browser menjadi browser yang sangat digandrungi oleh masyarakat saat ini. Pasalnya, kemampuan Yandex dalam membuka situs terblokir membuatnya sangat berguna untuk menonton berbagai video viral dengan gratis tanpa sensor bahkan meski tanpa menggunakan VPN sekalipun.

Cara menonton video viral gratis tanpa VPN dan sensor di Yandex Browser pun sangat mudah dan aman. Browser ini mampu menjaga data perangkat dan pengguna agar tidak terlacak selama menjelajahi internet.

Namun karena kemampuannya yang dapat digunakan untuk mengakses dan menonton video viral tanpa VPN dan sensor, harus dipastikan bahwa pengguna sudah berusia 18 tahun ke atas untuk menggunakan browser ini.

Adapun untuk bisa menggunakan Yandex Browser, pengguna perlu mengunduh dan menginstalnya terlebih dahulu. Yandex Browser dapat diunduh dengan mudah di market aplikasi seperti Google Play Store dan App Store maupun melalui link berikut.

Android: https://play.google.com/store/search?q=yandex&c=apps&hl=id&gl=US

iOS: https://apps.apple.com/id/app/yandex-browser/id483693909?l=id

