HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

7 Motor yang Cocok untuk Tinggi Badan 150 cm

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |09:16 WIB
7 Motor yang Cocok untuk Tinggi Badan 150 cm
Suzuki Satria (Instagram/@suzukisatria)
A
A
A

JAKARTA - Motor sebagai sarana transportasi populer di kalangan masyarakat karena dianggap lebih praktis. Namun, bagi pengendara dengan tinggi badan kurang dari 150 cm, motor berukuran besar mungkin tidak nyaman untuk digunakan.

Jika Anda termasuk orang dengan tinggi kurang dari 150cm, Anda bisa pertimbangkan beberapa varian motor berikut.

Lantas apa saja motor yang termasuk? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (23/2/2024), bBerikut daftar motor yang cocok untuk tinggi badan 150 cm :

1. Suzuki Satria F150

Suzuki Satria F150 juga cocok ditunggangi orang berpostur mungil. Sebab, ukuran motor ini terbilang kecil. Motor ini berukuran panjang 1.960 mm, lebar 675 mm, tinggi 980, dan ground clearance 150 mm dan tinggi jok 765 mm.

Mesin yang dipasang pun begitu andal. Dengan kubikasi 150 cc, 4-tak, 1-silinder, DOHC, Suzuki Satria F150 mampu menyuguhkan tenaga maksimal 18,3 dk pada 10.000 rpm dan torsi maksimum hingga 13,8 Nm pada 8.500 rpm.

2. Yamaha Fazzio

Motor ini memiliki panjangnya 1.820 mm, dengan lebar 685 mm dan tinggi 1.125 mm. Adapun ground clearance 135 mm dengan tinggi jok 750 mm.

Yamaha Fazzio dibekali mesin berkapasitas 124,86 cc, 1-silinder, SOHC.

Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 8,4 dk pada 6.500 rpm dan torsi maksimum 10,6 Nm per 4.500 rpm.

3. Suzuki Address FI

Suzuki Address FI juga recommended untuk dipakai orang berpostur 150 cm. Pasalnya, ukuran motor ini terbilang ringkas.

Panjangnya 1.855 mm, lebar 655 mm, dan tinggi 1.095. Ground clearance-nya sendiri berukuran 120 mm dan tinggi jok 755 mm.

Bobot motor yang cocok untuk tinggi badan 150 cm ini pun hanya 97 kg.

Halaman:
1 2 3
      
