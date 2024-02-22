Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Termahal di IIMS 2024, BMW M 1000 RR Harganya Tembus Rp1,8 Miliar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |08:41 WIB
BMW M 1000 RR 50 years edition. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15-25 Februari. Pada pameran ini, sederet mobil dan motor meah mejeng di IIMS. Bahkan, ada motor dengan status termahal yang dijual dalam ajang otomotif nasional terebut.

Diketahui, IIMS 2024 diikuti 180 merek otomotif yang terbagi dalam roda empat, roda dua, industri pendukung dan lainnya. Salah satu yang meramaikan pameran tersebut adalah BMW Motorrad Indonesia di bawah authorized diler baru, PT Layur Astiti Bumi Kencana.

Di IIMS 2024, BMW Motorrad membawa sejumlah produk andalannya dan meluncurkan empat model motor yang resmi dijual di Indonesia. Salah satu yang adalah BMW M 1000 RR 50 Years Edition.

BMW M 1000 RR 50 Years Edition. (MPI/Fadli Ramadan)

Motor gede yang menjadi basis motor balap di ajang World Superbike tersebut dibanderol Rp1.866.400.000 atau Rp1,8 miliaran. Harga tersebut mendapuk BMW M 1000 RR 50 Years Edition menjadi motor termahal yang dijual di IIMS 2024.

Soal spesifikasi, BMW M 1000 RR 50 Years Edition merupakan moge dengan fairing yang spesial. Motor ini mengusung warna hijau stabilo yang dibekali kit performa dari M division, yakni divisi balap BMW.

Motor ini menggunakan komponen carbon fiber di beberapa bagian, seperti spakbor depan, komponen winglet, area kokpit, hingga bodi samping. Hal ini membuat motor terasa lebih ringan dan aerodinamis dengan lekukan-lekukan tajam di beberapa sisi.

