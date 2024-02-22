Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Kona EV Baru Bakal Meluncur Tahun Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |07:19 WIB
Hyundai Kona Electric di IIMS 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) bakal meluncurkan model terbaru dari Kona EV pada tahun ini. Diketahui, Kona EV model terbaru telah dipamerkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 15-25 Februari 2024.

Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Budi Nur Mukmin menjelaskan kehadiran Kona EV baru di IIMS 2024 untuk melihat respons konsumen.

"Kona kita display di Motor Show kan salah satunya untuk mendapatkan input dari customer ya kita ingin memahami respons dari customer terhadap Kona EV. Ini nanti akan kita luncurkan tahun ini," kata Budi Nur Mukmin di arena IIMS 2024, Selasa (20/2/2024).

Hyundai Kona EV. (MPI/Fadli Ramadan)

Ia menjelaskan, Kona EV baru ini nantinya akan dirakit di Indonesia. Begitu juga dengan baterainya.

"Kita rakit di Indonesia dengan baterai juga kita produksi lokal," ucapnya.

Karena itu, ia berharap Kona EV baru ini nantinya mendapatkan insentif pajak dari pemerintah, seperti halnya Ioniq 5.

"Jadi kita harapkan Kona EV karena diproduksi lokal kita berharap dapat insentif pajak juga ya," katanya.

