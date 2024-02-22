Deretan Mobil Mentereng Mejeng di IIMS 2024, tapi Tak Bisa Dibeli

JAKARTA - Sejumlah mobil mentereng mejeng di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 15-25 Februari 2024.

Kehadiran mobil ini menarik para perhatian para pengunjung, khususnya mobil yang masih merupakan konsep atau memang belum diluncurkan secara resmi. Karena itu, mobil-mobil IIMS 2024 tersebut belumlah dijual kepada publik.

Berikut mobil mentereng yang mejeng di IIMS 2024, yang tak bisa dibelii sebagaimana dirangkum Okezone pada Kamis (22/2/2024) :

1. Hyundai Seven Concept

PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) memanfaatkan IIMS 2024 untuk memamerkan mobil konsep yakni Seven Concept. Mobil yang dipajang di booth Hall D itu menarik perhatian pengunjung.

Seven Concept memiliki dimensi yang besar. Selain itu, desainnya sangat futuristik tapi tetap terlihat gagah.

Mobil listrik yang diyakini menjadi cikal bakal Ioniq 7 ini saat ini masih dalam pengembangan.

"Seven ini kan masih mobil konsep ya. Ini jadi kita belum berbicara kapan di-launching di sini," kata Chief Marketing Officer Hyundai Motor Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin kepada wartawan di arena JIExpo, Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.

Karena masih konsep, mobil ini belum bisa dibeli publik.

2. Denza D9

Perusahaan otomotif asal China yang baru memasuki pasar Indonesia yakni BYD memamerkan mobil MPV mewah yakni BYD Denza D9 pada ajang IIMS 2024.

Kehadiran mobil dengan tampilan futuristik dan gagah ini menjadi magnet bagi pengunjung IIMS yang penasaran.

Nantinya Denza D9 bakal meramaikan segmen MPV mewah yang telah dihuni Toyota Alphard. Namun, BYD Motor Indonesia masih enggan membocorkan kapan mobil MPV mewah listrik itu akan diluncurkan di Tanah Air.