HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bus Double Decker yang Beroperasi di Sumatra

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |06:24 WIB
Bus Double Decker yang Beroperasi di Sumatra
Ilustrasi bus double decker di Sumatera. (Instagram/@lorenatransport)
A
A
A

JAKARTA - Bus tingkat semakin populer di Indonesia, dengan beberapa Perusahaan Otobus (PO) di Pulau Jawa menjadi pengguna utama.

Namun, sejarah menunjukkan, PO pertama yang mengoperasikan bus tingkat ada di Pulau Sumatera.

Sempati Star, berbasis di Medan, Sumatera Utara, memperkenalkan bus tingkatnya sejak 2015, menggunakan bodi Jetbus 2 SDD buatan Karoseri Adiputro.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (23/2/2024), selain Sempati Star, Pelita Paradep, juga berbasis di Medan, Sumatera Utara, adalah salah satu operator lain yang mengadopsi bus tingkat dalam armadanya.

Sempati Star memperluas armadanya dengan menambahkan unit bus tingkat pertama yang dipamerkan di GIIAS 2015. Bus ini kemudian dioperasikan di lintas Medan-Aceh.

Seiring waktu, Sempati Star menambah armadanya dengan dua bus tingkat untuk rute Medan-Pekanbaru dan Medan-Jakarta, serta satu bus tambahan untuk rute Medan-Pekanbaru pada akhir 2021.

Bus terbaru ini dilengkapi bangku nyaman dan sleeper di kabin bawah.

Sementara itu, Pelita Paradep juga menggunakan bus tingkat dalam armadanya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
bus double decker PO Bus
