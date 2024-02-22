Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Berikan Jaminan Tukar Mobil Baru, Ini Syaratnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |19:44 WIB
Hyundai Berikan Jaminan Tukar Mobil Baru, Ini Syaratnya
Hyundai berikan jaminan tukar mobil baru, ini syaratnya. (MPI/Fadli Ramadan
A
A
A

JAKARTA – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memberikan jaminan tukar mobil yang rusak dengan yang baru. Namun, ada syarat yang telah ditentukan perusahaan jika ingin mengklaim program tersebut.

Ini merupakan program terbaru dari pabrikan asal Korea Selatan itu untuk memberikan jaminan ketenangan kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan kepada seluruh pengguna produk mereka.

“Hyundai Jamin ini sebenarnya kita ingin menjaga, menjamin ketenangan para konsumen ketika membawa jalan kendaraan kita. Di dalamnya ada jaminan biaya medis konsumen, jamin pergantian biaya bank, lalu juga jamin ganti mobil baru,” kata Head of Sales Strategy Department HMID Christian Abraham Gandawinata, di arena IIMS 2024 JIExpo Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.

Hyundai Creta Alpha.

Syarat yang perlu dipenuhi konsumen apabila ingin melakukan penggantian unit baru adalah berlaku untuk model, tipe, dan warna yang sama dengan kendaraan sebelumnya. Penggantian akan dilakukan apabila mobil lama tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas dengan total biaya minimal 50 persen dari harga total kendaraan.

Perlu dicatat, jaminan tersebut tidak akan berlaku terhadap kerusakan atau kecelakaan yang disebabkan kebakaran, kebanjiran, bencana alam, kerusuhan, dan tindakan mengemudi yang melanggar hukum.

Christian mengatakan klaim jaminan penggantian mobil baru apabila pelanggan memiliki asuransi kendaraan pribadi. Pelanggan dapat memilih ingin mengajukan klaim penggantian mobil baru ke Hyundai atau klaim total lost (nilai total kerugian) ke perusahaan asuransi sesuai kontrak yang dimiliki pelanggan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183030/hyundai_ioniq_6-8tUe_large.jpg
Hyundai Ioniq 6 di Indonesia Kena Recall Gara-Gara Masalah Pengisian Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180465/hyundai_eo-Bjmc_large.jpg
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp200 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement