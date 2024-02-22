Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harganya Digoreng, Ini Spesifikasi Suzuki Jimny 5 Pintu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:17 WIB
Harganya Digoreng, Ini Spesifikasi Suzuki Jimny 5 Pintu
Spesifikasi Suzuki Jimny 5 pintu. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan Jimny 5 pintu pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Mobil ini resmi dipasarkan di Indonesia dengan harga mulai dari Rp462 juta.

Sales and Marketing Director PT SIS, Ryohei Matsushita mengatakan, Jimny 5 pintu hadir sebagai jawaban atas permintaan konsumen. Mobil offroad ini memiliki desain yang membuat kursi bagian keduanya semakin nyaman.

“Pelanggan telah meminta untuk mempertimbangkan tambahan berupa kenyamanan dari kursi kedua. Menanggapi permintaan ini, kami menambahkan varian 5 pintu dengan wheelbase panjang,” kata Matsushita di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Suzuki Jimny 5 pintu (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Soal spesifikasi, Suzuki Jimny 5 pintu masih mempertahankan desain yang kental dengan nuansa offroad. Bahkan, bentuknya sama persis dengan Jimny 3 pintu. Perbedaannya ada pintu tambahan penumpang pada baris kedua dengan wheelbase lebih panjang.

Soal fitur, sama seperti pendahulunya, Suzuki Jimny 5 pintu dikatakan minim fitur, meski ada beberapa pembaruan. Mobil ini dilengkapi komponen head unit 9 inci layar sentuh, sensor parkir (parking sensor) empat titik, kamera mundur, serta airbag.

Adapun Jimny 5 pintu hadir dilengkapi mesin berkapasitas 1.500 cc yang dapat menghasilkan tenaga 102 PS pada 6.000 rpm. Mesin berkode K15B tersebut juga mampu menyemburkan torsi puncak 130 Nm pada 4.000 rpm.

Sistem penggeraknya Al Grip Pro 4x4 (4 roda), sehingga pengendara bisa menentukan pergerakan berdasarkan keinginan. Untuk mengaktifkan mode 4x4, terdapat tuas yang berada tepat di sisi kiri kursi pengemudi.

Halaman:
1 2
      
