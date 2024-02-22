Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

7 Mobil Bekas dengan Pajak Paling Murah di Indonesia

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |15:18 WIB
7 Mobil Bekas dengan Pajak Paling Murah di Indonesia
7 mobil bekas dengan pajak paling murah. (Dok Okezone)
JAKARTA - Mencari mobil bekas dengan pajak yang terjangkau menjadi prioritas bagi banyak orang yang ingin memiliki kendaraan pribadi. Namun, seringkali pilihan yang tersedia tidak diketahui oleh banyak orang.

Pajak murah dari mobil bekas menjadi pertimbangan utama karena mobil baru cenderung memiliki pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mobil bekas dengan pajak yang terjangkau menjadi solusi yang menarik.

Namun, penting untuk diingat, mobil bekas dengan pajak murah biasanya memiliki usia yang lebih tua.

Namun, ini bisa menjadi trade-off yang wajar untuk mendapatkan kendaraan dengan biaya operasional yang lebih rendah.

Lantas apa saja mobil dengan pajak termurah di Indonesia? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (22/2/2024), berikut daftarnya :

1. Toyota All New Corolla

Corolla tahun 1990-an memiliki pajak berkisar antara Rp800 ribu sampai Rp1,7 jutaan.

2. Toyota Vios

Untuk Vios tahun 2008, pajaknya berkisar antara Rp900 ribu sampai Rp2 jutaan.

3. Nissan X-Trail

X-Trail generasi pertama (T30) tahun 2004 sampai 2007 memiliki pajak sekitar Rp2,5 jutaan sampai Rp3 jutaan per tahun.

Telusuri berita ototekno lainnya
