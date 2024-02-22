Persaingan Mobil Listrik Kian Memanas, Produsen Ramai-Ramai Tawarkan Garansi Baterai Seumur Hidup

JAKARTA - Persaingan di industri otomotif tanah air, khususnya mobil listrik terus memanas. Sejumlah merek berlomba-lomba memproduksi model untuk menarik minat konsumen.

Kendaraan ramah lingkungan yang disebut bakal menjadi mobil masa depan itu kini membanjiri pasar. Sejumlah produsen ikut memasarkan modelnya untuk mengisi setiap segmen pada mobil listrik.

Persaingan di industri mobil listrik pun tidak terhindarkan. Mulai dari perang harga, teknologi, fitur, hingga baterai sekalipun.

Memang soal mobil listrik, barang kali masyarakat masih memiliki pertanyaan terhadap baterainya. Entah bisa jadi soal kualitas, keamanan, maupun ketahanannya.

Untuk menjawab soal itu, sejumlah produsen pun memberikan penawaran khusus untuk menjamin kualitas baterainya. Sebut saja Wuling dan Chery yang memberikan garansi tak tanggung-tanggung hingga seumur hidup.

Wuling memberikan penawaran garansi baterai seumur hidup untuk Air EV dan Binguo EV, salah satu syaratnya adalah pembeli pertama.

Selain itu, Chery juga menawarkan baterai dengan garansi seumur hidup untuk 1.000 konsumen pertama saat peluncuran Omoda E5 beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, Chery memberikan penawaran garansi baterai seumur hidup untuk 2.000 pembeli pertama.

Teranyar, giliran Morris Garage (MG) Motor Indonesia yang memberikan penawaran garansi baterai seumur hidup untuk MG4EV. Selain itu, harga MG4EV juga turun Rp10 juta menjadi Rp423 juta untuk produksi lokal.

"Di hari yang spesial ini bahwa setiap kendaraan listrik produksi dalam negeri kami akan mendapatkan layanan purnajual yang fantastis, yakni garansi baterai seumur hidup untuk 3.000 konsumen pertama yang membeli MG4 EV," kata COO MG Motor Indonesia, Donald Rachmat, di arena IIMS 2024, kemarin.