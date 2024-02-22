Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Persaingan Mobil Listrik Kian Memanas, Produsen Ramai-Ramai Tawarkan Garansi Baterai Seumur Hidup

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:49 WIB
Persaingan Mobil Listrik Kian Memanas, Produsen Ramai-Ramai Tawarkan Garansi Baterai Seumur Hidup
Persaingan mobil listrik kian panas, produsen ramai-ramai berikan garansi baterai seumur hidup. (Ilustrasi/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Persaingan di industri otomotif tanah air, khususnya mobil listrik terus memanas. Sejumlah merek berlomba-lomba memproduksi model untuk menarik minat konsumen.

Kendaraan ramah lingkungan yang disebut bakal menjadi mobil masa depan itu kini membanjiri pasar. Sejumlah produsen ikut memasarkan modelnya untuk mengisi setiap segmen pada mobil listrik.

Persaingan di industri mobil listrik pun tidak terhindarkan. Mulai dari perang harga, teknologi, fitur, hingga baterai sekalipun.

Memang soal mobil listrik, barang kali masyarakat masih memiliki pertanyaan terhadap baterainya. Entah bisa jadi soal kualitas, keamanan, maupun ketahanannya.

Untuk menjawab soal itu, sejumlah produsen pun memberikan penawaran khusus untuk menjamin kualitas baterainya. Sebut saja Wuling dan Chery yang memberikan garansi tak tanggung-tanggung hingga seumur hidup.

Wuling memberikan penawaran garansi baterai seumur hidup untuk Air EV dan Binguo EV, salah satu syaratnya adalah pembeli pertama.

Baterai mobil listrik BYD. (MPI/Fadli Ramadan)

Selain itu, Chery juga menawarkan baterai dengan garansi seumur hidup untuk 1.000 konsumen pertama saat peluncuran Omoda E5 beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, Chery memberikan penawaran garansi baterai seumur hidup untuk 2.000 pembeli pertama.

Teranyar, giliran Morris Garage (MG) Motor Indonesia yang memberikan penawaran garansi baterai seumur hidup untuk MG4EV. Selain itu, harga MG4EV juga turun Rp10 juta menjadi Rp423 juta untuk produksi lokal. 

"Di hari yang spesial ini bahwa setiap kendaraan listrik produksi dalam negeri kami akan mendapatkan layanan purnajual yang fantastis, yakni garansi baterai seumur hidup untuk 3.000 konsumen pertama yang membeli MG4 EV," kata COO MG Motor Indonesia, Donald Rachmat, di arena IIMS 2024, kemarin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement