Ini Alasan Kenapa Bus Lintas Sumatera Kerap Kotor dan Kusam

MENGULIK alasan kenapa bus Lintas Sumatera kerap kotor dan kusam. Apalagi, beberapa bus lintas Sumatera juga hampir selalu terlihat kotor dan kusam pada bagian eksteriornya.

Seluruh bagian bodynya tertutup dengan debu dan atau noda-noda sisa lumpur dan sebagainya. Tentunya kondisi ini membuat penumpang terkadang tidak nyama.

Lantas alasan kenapa bus Lintas Sumatera kerap kotor dan kusam? Ternyata penyebab utama dari kotornya bus lintas Sumatera adalah karena trayeknya yang sangat panjang. Hal ini membuat ada banyak debu yang terakumulasi dan menempel di seluruh body bus.

Bus-bus yang melintas di trayek Lintas Sumatera juga tidak memiliki waktu untuk membersihkan eksteriornya sehingga semakin menambah tingkat kotornya.

Selain karena trayeknya yang panjang, jalanan di Sumatera juga kurang terpelihara dengan baik.

Sebagai informasi, di Sumatera terdapat beberapa jalan provinsi yang menjadi ruas jalan utama. Jalan-jalan ini memiliki kondisi yang kurang baik seperti halnya di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Belum lagi, di ruas jalan Lintas Barat juga sangat rawan longsor ketika musim hujan.