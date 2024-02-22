Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Lokasi Di Dunia Nyata yang Ada di GTA V

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |09:01 WIB
7 Lokasi Di Dunia Nyata yang Ada di GTA V
JAKARTA - Grand Theft Auto V (GTA V) adalah salah satu game terlaris sepanjang masa yang telah memukau jutaan pemain di seluruh dunia. Salah satu faktor yang membuatnya begitu menarik adalah keakuratan dan detailnya dalam menampilkan berbagai lokasi di dunia nyata. Dengan grafis yang realistis dan pemodelan yang cermat, Rockstar Games berhasil menciptakan dunia virtual yang begitu mirip dengan kenyataan.

Menariknya, sebagian besar di antaranya bahkan memiliki kemiripan sehingga sulit untuk dibedakan mana yang asli dan mana benar. Mulai dari observatorium ikonik hingga gunung terkenal, berikut 7 tempat atau lokasi di GTA V yang juga ada di dunia nyata.

1. Los Santos (Los Angeles) 

Los Santos adalah kota utama dalam permainan, dan secara jelas terinspirasi oleh Los Angeles, California. Dari deretan pantai Santa Monica hingga ikoniknya Hollywood Sign, Anda akan menemukan banyak elemen yang mirip antara Los Santos dan kota Los Angeles.

2. Vespucci Beach (Venice Beach) 

Vespucci Beach, salah satu pantai terkenal di Los Santos, sangat mirip dengan Venice Beach di Los Angeles. Dengan jalan-jalan yang ramai, papan selancar, dan para seniman jalanan, Vespucci Beach menawarkan pengalaman yang serupa dengan yang bisa Anda temui di Venice Beach.

Halaman:
1 2 3
      
Grand Theft Auto (GTA) GTA V
Telusuri berita ototekno lainnya
