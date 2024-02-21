Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pemerintah Resmi Sahkan Perpres Publisher Right, Ini Tanggapan Google

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:01 WIB
Pemerintah Resmi Sahkan Perpres Publisher Right, Ini Tanggapan Google
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau lebih dikenal sebagai Perpres Publisher Right. Pengesahan Perpres ini telah mendapat tanggapan dari beberapa penyelenggara platform digital, termasuk Google.

Dalam pernyataan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (21/2/2024), perwakilan Google mengaku memahami bahwa Pemerintah telah mengesahkan peraturan tentang penerbit berita dan akan mempelajari lebih lanjut peraturan tersebut.

"Kami memahami Pemerintah telah mengesahkan peraturan tentang penerbit berita, dan kami akan segera mempelajari detailnya," kata perwakilan Google.

Raksasa teknologi yang dipimpin oleh Sundar Pichai itu juga mengatakan telah bekerja sama dengan penerbit berita dan Pemerintah untuk mendukung dan membangun masa depan ekosistem berita yang berkelanjutan di Indonesia.

Google menambahkan bahwa sangat penting bagi mereka untuk dapat menyajikan berita dan perspektif yang beragam tanpa prasangka dan bias di produknya. Namun perusahaan mencatat penerapannya harus dilakukan secara adil kepada semua platform.

"Kami selalu menekankan perlunya memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses ke sumber berita yang beragam, dan juga perlunya mengupayakan ekosistem berita yang seimbang di Indonesia," pungkas Google.

(Rahman Asmardika)

      
