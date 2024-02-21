Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MG4EV Turun Harga Jadi Rp423 Juta, Garansi Baterai Seumur Hidup

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:01 WIB
MG4EV Turun Harga Jadi Rp423 Juta, Garansi Baterai Seumur Hidup
A
A
A

JAKARTA - MG Motor Indonesia kembali menurunkan harga MG4EV menjadi Rp423 juta pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Selain itu, MG Motor Indonesia memberikan garansi baterai seumur hidup khusus. Penawaran ini berlaku untuk 3 ribu pembeli pertama.

Diketahui, pada Januari 2024 lalu, MG Motor Indonesia menurunkan harga MG4EV menjadi Rp433 juta dari harga Rp699 juta.

Harga MG4EV turun lantaran telah diproduksi dan dirakit secara lokal di Indonesia.

"Di hari yang spesial ini bahwa setiap kendaraan listrik produksi dalam negeri kami akan mendapatkan layanan purnajual yang fantastis, yakni garansi baterai seumur hidup untuk 3.000 konsumen pertama yang membeli MG4 EV," kata COO MG Motor Indonesia, Donald Rachmat.

Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin menyebut, harga spesial dan garansi baterai seumur hidup ini demi kepuasan konsumen

"Kami tidak hanya memberikan penawaran yang sangat menarik dari segi harga, tapi juga menjamin ketenangan pikiran untuk jangka panjang dengan garansi baterai seumur hidup. Ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk kualitas dan kepuasan pelanggan," katanya di kesempatan yang sama.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
