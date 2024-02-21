Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Belum Tertarik Bermain di Segmen Mobil Hybrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |17:38 WIB
Hyundai Belum Tertarik Bermain di Segmen Mobil Hybrid
Hyundai Kona electric dipamerkan pada IIMS 2024. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) menyatakan belum tertarik untuk bermain di segmen kendaraan hybrid. Diketahui, pemerintah dikabarkan berencana mengeluarkan insentif khusus untuk mobil hybrid.

Chief Marketing Officer PT HMID Budi Nur Mukmin menyebut, pihaknya saat ini fokus pada kendaraan konvensional maupun listrik. Untuk saat ini, tidak berencana mengeluarkan mobil hybrid.

"Kita fokusnya dua ya, combustion engine (ICE) dan EV. Kita memang tidak memiliki rencana untuk meluncurkan hybrid. Kita tidak ada rencana bermain di segmen hybrid," ujar Budi Nur Mukmin di IIMS 2024, Selasa (20/2/2024).

Pada ajang IIMS 2024, HMID meluncurkan 2 mobil listrik All New Kona Electric, dan Ioniq 5 Batik. Selain itu, mobil listrik konsep juga dipamerkan di IIMS 2024.

Tak hanya itu, untuk mobil dengan pembakaran internal yakni Creta Alpha. Kehadiran Creta Alpha ini menjadi penyegaran.

Sementara itu, pada IIMS 2024 ini, setidaknya ada 2 mobil hybrid yang diluncurkan yaitu Toyota Vellfire dan Suzuki Ertiga Cruise Hybrid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement