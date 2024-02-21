Hyundai Belum Tertarik Bermain di Segmen Mobil Hybrid

JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) menyatakan belum tertarik untuk bermain di segmen kendaraan hybrid. Diketahui, pemerintah dikabarkan berencana mengeluarkan insentif khusus untuk mobil hybrid.

Chief Marketing Officer PT HMID Budi Nur Mukmin menyebut, pihaknya saat ini fokus pada kendaraan konvensional maupun listrik. Untuk saat ini, tidak berencana mengeluarkan mobil hybrid.

"Kita fokusnya dua ya, combustion engine (ICE) dan EV. Kita memang tidak memiliki rencana untuk meluncurkan hybrid. Kita tidak ada rencana bermain di segmen hybrid," ujar Budi Nur Mukmin di IIMS 2024, Selasa (20/2/2024).

Pada ajang IIMS 2024, HMID meluncurkan 2 mobil listrik All New Kona Electric, dan Ioniq 5 Batik. Selain itu, mobil listrik konsep juga dipamerkan di IIMS 2024.

Tak hanya itu, untuk mobil dengan pembakaran internal yakni Creta Alpha. Kehadiran Creta Alpha ini menjadi penyegaran.

Sementara itu, pada IIMS 2024 ini, setidaknya ada 2 mobil hybrid yang diluncurkan yaitu Toyota Vellfire dan Suzuki Ertiga Cruise Hybrid.