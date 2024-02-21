Jika Baterai Mobil Listrik L100 EV Bermasalah, Mitsubishi Jamin Bisa Ditukar

JAKARTA – Mitsubishi resmi menjual mobil listrik niaga L100 EV untuk pasa otomotif Indonesia. Hal ini dilakukan setelah melakukan pengujian bersama beberapa pihak, salah satunya adalah PT Pos Indonesia.

Director of Production PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Hikaru Mii mengatakan, calon pelanggan tidak perlu khawatir dengan kendaraan listrik niaga ini, terutama pada baterai.

Ia menjelaskan, jika baterai rusak atau kemampuannya mulai menurun, akan diganti oleh perusahaan. Namun, akan dilihat terlebih dahulu penyebab kerusakan yang dialami oleh baterai tersebut.

“Semua konsumen perlu percaya diri dengan produk mobil Listrik, saat konsumen tahu ada kerusakan baterai, kami siap mengganti baterai. Nanti kami akan memberikan panduan penjelasan buat customer,” kata Mii di arena IIMS 2024, beberapa waktu lalu.

“Jadi garansinya itu termasuk pergantian baterai tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Harus dicek baterainya, tapi kalo ada kerusakan akan kami ganti,” sambungnya.

Sebagai informasi, baterai L100 EV digaransi selama 8 tahun atau 160.000 kilometer (mana lebih dulu tercapai). Hal ini merupakan komitmen Mitsubishi dalam memberikan kenyamanan kepada calon konsumen mereka.

Selain itu, Mii mengatakan penggunaan kendaraan niaga ringan berbasis listrik ini lebih mudah. Seperti pada peluncuran Outlander PHEV, telah disediakan pula fasilitas quick charging di Jakarta dan Bali.

“Beberapa diler memang menyediakan quick charging. Untuk pengisian daya arus AC bisa dari rumah, sementara untuk arus DC di dealer dan mall seperti Plaza Senayan (area Jakarta) Untuk pelanggan juga ada layanan untuk menginstalasi charging,” ujarnya.